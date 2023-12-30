Немає іншого виходу: за яких 3 умов Ізраїль припинить вогонь в Секторі Гази

Війна між ХАМАС та Ізраїлем триває майже три місяці. Нині ізраїльські військові проводять наземну операцію в Секторі Гази та вже досягли суттєвих успіхів.

Зараз Ізраїль перебуває під політичним тиском, від країни вимагають припинити вогонь. Ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшее радио" Цві Зільбер сказав 24 Каналу, за яких умов ЦАХАЛ може зупинити бойові дії.

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В усьому винний ХАМАС

Як зауважив ізраїльський журналіст, зараз ніхто точно не знає, скільки людей загинуло в Секторі Гази. Водночас терористи ХАМАС час від часу подають різну статистику. Ця інформація офіційно непідтверджена, проте міжнародні ЗМІ хапаються за цю цифру.

Тримайтеся якомога далі від даних ХАМАС,

– наголосив Зільбер.

Ізраїльський журналіст був переконаний, що коли два тижні тому сталася страшна трагедія – солдати ЦАХАЛ у Газі застрелили ізраїльських заручників, то такий біль ізраїльське суспільство не витримає, й Ізраїль погодиться на припинення вогню та піде на умови ХАМАС.

Проте Ізраїль продовжує війну й з цього можна зробити тільки єдиний висновок, що в Ізраїлю немає іншого виходу. Це теж саме, що пропозиція Україні домовитися з Росією,

– мовив Зільбер.

Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль згодний припинити вогонь, але є три умови:

демонтаж влади ХАМАС;

демілітаризація Сектора Гази;

дерадикалізація – перевиховання жителів Сектора Гази в менш радикальних.

За словами ізраїльського журналіста, в усьому, що зараз відбувається у Секторі Гази винен лише ХАМАС, адже 6 жовтня Газу ніхто не бомбив.

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