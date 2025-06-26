Трамп вчинив хитро: чим закінчиться конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. Обидві країни, звісно ж, оголосили про перемогу у війні.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном повністю не загас. Не варто відкидати варіанти, що Ізраїль може спробувати розвинути успіх. Вони досить серйозно перебили ППО в частині Ірану.

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Трамп діяв хитро

Як наголосив Загородній, у Трампа завжди досить хитрувата поведінка. Він залишив собі місце для маневру у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

Трамп завжди має місце для маневру. Якби нічого не вийшло, то винен був би Ізраїль, якому продовжили б постачати зброю. А так все вийшло – і Трамп красень,

– зазначив Загородній.

Удар США по ядерних об'єктах Ірану продемонстрував, що Штати можуть швидко зібрати та грізно вдарити по ворогу. Це явно напружило представників різних авторитарних режимів по світу.

Це напружує Китай, КНДР, Росію. От сидить Путін і знає, що вже злетів літак B-2, який досить малопомітний. І тут прилітає бомбочка в бункер. Він явно розуміє, що таке і проти Росії можуть застосувати,

– сказав Загородній.

Додамо, Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчиться. А ядерної загрози від останніх більше не буде. На його думку, обидві країни втомлені від конфлікту.