"Одного дня вони тебе пристрелять": у Туреччині відповіли на пост Нетаньягу про обстріли Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу днями опублікував пост з вибухами у Секторі Гази та закликав армію продовжувати. Однак у Туреччині відреагували на це песимістичним прогнозом.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони Ізраїлю заявив, що країна переходить у повноцінний наступ на Газу. Він заявив, що ЦАХАЛ влаштує зміни, але зовсім не ті, що сподівалися ХАМАС при вторгненні.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Провокативний пост посадовця

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 10 жовтня опублікував у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, відео атаки ЦАХАЛ на Газу з закликом до армії "продовжувати щосили". У відповідь на це заступник міністра освіти Туреччини Назіф Їлмаз зробив песимістичний прогноз, заявивши, що терористи доберуться до лідера Ізраїлю.

Одного дня вони і тебе застрелять. Ти помреш,

– написав у "Х" заступник.

Варто зазначити, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган офіційно пропонував своє посередництво у переговорах Ізраїлю та Палестини. Країна готова до будь-яких форм взаємодії, в тому числі й обміну полоненими. Він закликав ЦАХАЛ припинити бомбардувати палестинські землі, а палестинців – припинити переслідувати цивільних.

Варто додати, що Туреччина виступає за створення незалежної палестинської держави відповідно до кордонів 1967 року зі збереженням її територіальної цілісності зі столицею в Єрусалимі.

Що відбувається в Секторі Гази