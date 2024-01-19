НАТО не має досвіду реальної війни: наскільки можливим є бойове зіткнення Росії з Альянсом

Нині від європейських та натівських лідерів дедалі частіше лунають заяви про те, що світ стоїть на початку російських війн. У НАТО навіть закликали громадян західних держав готуватися до "тотальної війни" з Росією.

В етері 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов сказав, чи зможе Альянс протистояти повномасштабній збройній агресії Росії у разі конфлікту.

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"Коли німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявляє, що Німеччина має 3 – 6 років, щоб підготуватися до повномасштабної війни з Росією, я сподіваюсь, він розуміє, що цей час йому тут і зараз забезпечують українські Сили оборони, які звитяжно боронять нашу землю", – мовив Селезньов.

Війська НАТО не брали участь у повномасштабних бойових діях

Як зазначив військовий експерт, наразі здається, що окрім технологічної переваги, у Заходу, зокрема країн, які входить до Північноатлантичного альянсу, інших чеснот не так багато.

"Я добре пам'ятаю події лютого – березня 2014 року. У цей проміжок часу дві роти нашої морської піхоти входили до двох безпекових альянсів. Один – це сили негайного реагування НАТО, а другий – безпековий блок "ХЕЛБРОК", який об'єднує країни південно-східної частини європейського континенту", – пригадав Селезньов.

"ХЕЛБРОК" – скорочення від англійських назв країн (Греція, Болгарія, Румунія та Кіпр, а також Україна з 2011 року), які входять до складу бойової тактичної групи Європейського Союзу.

За його словами, тоді наші морські піхотинці, входячи до цих безпекових блоків, у разі виникнення кризових ситуацій в будь-якому куточку світу мали проводити стабілізаційні чи миротворчі місії. Однак сталася кризова ситуація в Криму і наші партнери по силах негайного реагування НАТО й оборони "ХЕЛБРУК" не спрацювали належним чином.

Мій скепсис полягає в тому, що країни НАТО ніколи не брала участь в повномасштабних бойових діях. Вони реалізовували певні миротворчі чи стабілізаційні місії в різних куточках світу, але не було такого, щоб бої вирували в передмістях Берліна чи Мадрида,

– мовив військовий експерт.

Він наголосив, що аби не допустити такого варіанту партнери повинні забезпечити усім необхідним Збройні Сили України. Зокрема, зброї потрібно не стільки, щоб наша держава не програла в цьому російсько-українському протистоянні, а щоб Україна мала змогу перемогти на полі бою ворожу армію.

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