Не Путін: Епіфаній назвав винного у війні між росіянами та українцями

Росіяни дуже люблять підкреслювати свою релігійність, але порушують одну з головних заповідей – не вбий. Тому віряни часто запитують себе, чому ж почалася війна між двома православними народами, чому Бог допустив це. Митрополит Епіфаній відповів на це питання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Епіфанія виданню "Апостроф TV".

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У війні між Росією та Україною винен не Путін

Цікаво, що глава ПЦУ не покладає всю відповідальність на Путіна. Також йому не дуже подобається теза про те, що Бог допустив війну.

Ми, люди, хочемо завжди знайти причину десь, що це Бог, "а чому Бог допустив". Але ми є вільні люди, тобто Господь дав нам свободу, свободу вибору. Ми обираємо між добром і злом, і, напевно, протягом цього часу ми обирали дуже часто зло. Тобто все залежить від волі людини. І ми бачимо, що російський народ обрав на чолі таку людину, яка спрямувала цю волю проти нас,

– пояснив Епіфаній.

Він підкреслив: українці не прагнули цієї війни. Вони просто хочуть жити у свободі. До того ж чітко обрали свій майбутній вектор розвитку – це Європа.

Зверніть увагу! У своєму великодньому привітанні Володимир Зеленський також говорив про добро і зло.

"Ми хочемо свободи, ми хочемо жити в правді, ми хочемо жити там, де панують справді цінності – європейські цінності. Так, дещо ми не приймаємо, але ми хочемо бути невід'ємною частиною європейської спільноти", – додав митрополит.

Наостанок Епіфаній наголосив: зі Священного Писання відомо, що війни відбувались декілька тисяч років тому. І так буде і надалі, оскільки люди знову між добром і злом обирають зло, забувши про Бога.