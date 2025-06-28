Схоже, готуються до війни з НАТО: в ISW проаналізували збільшення виробництва зброї у Росії
- У Росії зростає виробництво дронів, БМП, авіаційної техніки і кораблів, що може свідчити про підготовку до конфлікту з НАТО.
- Деякі російські заводи використали більшу частину радянських запасів БМП, але один завод у Рубцовську значно покращив свої можливості модернізації.
- Незрозуміло, чи Росія готується до наступу проти України або до майбутнього конфлікту з НАТО.
У Росії зростає виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Ймовірно, ворог ставить ставку саме на це озброєння у випадку війни з НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Яка ситуація зі зброєю та технікою у Росії
За інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, у період з квітня по травень 2025 року промислове виробництво Росії зросло на 2,6%. Переважно це зумовлено "різким" приростом у військові сфері.
Центр повідомив, що щомісячний темп виробництва у Росії зріс:
- літаків – на 16,9% у травні порівняно з квітнем 2025 року та в 1,6 раза перевищує щомісячні темпи виробництва Росії у 2024 році.
- військово-морські та авіаційні виробничі потужності – на 16% у період з лютого по травень 2025 року.
- суднобудування та виробництва літаків – Росія намагається розширити свої потужності, що є середньостроковими та довгостроковими зусиллями.
В ISW вважають, що це є частиною зусиль Росії щодо реструктуризації та відновлення збройних сил у рамках підготовки до довгострокового конфлікту з НАТО.
Супутникові знімки окремих російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про нарощування Росією виробництва бойових машин піхоти (БМП). Зараз Росія здатна виготовляти та ремонтувати більше БМП, ніж раніше.
Деякі російські заводи з ремонту бронетехніки, схоже, використали більшу частину своїх радянських запасів БМП, хоча принаймні один виробничий завод у Рубцовську, Алтайський край, схоже, значно покращив свої можливості модернізації,
– переконують аналітики.
Водночас наразі незрозуміло, чи Росія готується до масштабнішої наступальної операції проти України в найближчій та середньостроковій перспективі, чи відновлює техніку для ширшого майбутнього конфлікту з НАТО.