Найгірший сценарій, – начальник Генштабу Чехії допустив ймовірність війни НАТО з Росією

У Чехії вважають, що є ймовірність війни між Росією і НАТО. Тому підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

Про це заявив начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка. За його словами, збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту.

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Яка ймовірність війни НАТО проти Росії

Ржехка вважає, що війна між Росією і Північноатлантичним Альянсом, яка "є найгіршим сценарієм", не є неможливою – вона можлива. Тому підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

Наразі збройні сили Чехії намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки Росія перебуває на траєкторії конфлікту з Північноатлантичним Альянсом.

Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу,

– наголосив Ржехка.

Він додав, що необхідно зміцнити національну безпеку і якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

Данілов назвав країну, яка могла бути наступною у "списку Росії"

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав країну, яка могла стати наступною.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан", – вважає він.

Водночас Данілов зазначив, що ніякого успіху Росія у війні проти України не має. Вони вже стільки намагаються захопити Бахмут, але це місто нашої честі й гордості. Тому окупанти навіть на це не спромоглися.