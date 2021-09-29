Війна не лише на фронті, – Притула відповів на "музика поза політикою"

В Україні війна триває й в інформаційному середовищі, Росія вливає в це багато грошей. Наразі музика – це, безперечно, політика.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив політик Сергій Притула. У відповідь на запитання про ставлення до того, мовляв, музика та творчість – поза політикою, він зазначив: "Абсолютно не підтримую цих тез".

Зверніть увагу Притула відповів, чи піде з телебачення заради політики

Притула: Російський реп нав'язують

Сергій Притула вважає, що музика, спорт та церква – головні провідники політики. Водночас політика – не просто рішення парламенту, а наративи, які скеровуються різними важелями.

Те, що робить Росія… Коли ми кажемо, що у нас триває гібридна війна – вона у нас не лише на фронті, а й в інформаційному середовищі. Росія вливатиме дуже багато грошей,

– сказав Притула

Якщо подивитись, що є в трендах українського ютубу – там засилля російського контенту.

"Можемо пишатися собою і казати, що ми патріоти. Однак чому, коли я проїжджаю Західною Україною, з інших машин чую Моргенштерна? Хтось вважає, що його слухати – це нормально. Зайдіть в будь-яку київську школу, спитайте, кого вони слухають. Це російський реп. І не тому, що немає українського. Це через те, що зі всіх шпарин його нав'язують: в соцмережах, ютубі, на різних сайтах", – сказав політик.

Інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео 24 каналу

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