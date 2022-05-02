Війна не закінчилася, – Зеленський прокоментував заяву Лаврова про послаблення санкцій

Володимир Зеленський запевнив, що під час переговорів України та Росії сторони не розглядають питання зняття санкцій. Такого пункту у домовленостях немає.

Саме через слабкі санкції у 2014 році Росія напала на Україну у 2022-му

Про скасування санкцій не може бути й мови. Про це президент заявив у інтерв'ю, повідомляє 24 канал.

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Питання зняття санкцій не підіймалося і не може бути піднятим. Адже санкції накладають на Росію за те, що вона є суб'єктом, який розпочав війну проти України та порушує нашу територіальну цілісність і суверенітет,

– наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що санкції розпочиналися з незаконної окупації Криму. Вони були слабкими і саме це дозволило Росії думати про повномасштабне вторгнення. Потужні обмеження запровадили після 24 лютого – за вбивства, за окупацію і незаконне вторгнення.

"Поки що війна не закінчилася, ми не повернули наші території, а Росія залишається на нашій землі", – зазначив глава держави. Він наголосив, що здивований тим, що питання щодо зняття санкцій взагалі підіймають.

Що цьому передувало

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Москва та Київ на переговорах обговорюють питання зняття санкції з Росії. На таку абсурдну заяву маразматика-міністра відреагували в Офісі Президента.

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Зокрема, Михайло Подоляк наголосив, що не Кремлю вирішувати, коли скасовувати санкції. Адже це стосується лише України та партнерів. Наразі Росія не забралася геть з нашої території, тому ніяких послаблень бути не може.

Крім того, Подоляк зауважив, що Лавров жодного разу не був на переговорах. Тому звідки у нього така інформація – невідомо. Мабуть, політик як завжди – нафантазував.

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У Бундестазі Німеччини заявили, що Росія не може розраховувати на жодне послаблення санкцій до завершення війни. Наразі Європейський Союз обговорює запровадження нових обмежень проти держави-агресорки.