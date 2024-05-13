Росія хоче воювати до 2026 року: чи справді вона здатна на довгу гру

Західні аналітики мали різне бачення щодо розвитку подій війни Росії проти України. Наприклад, кілька місяців тому журналісти Bild переконували, що Кремль до 2026 року планує захопити низку великих міст нашої держави.

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що російські військові рухатимуться доти, доки їх не зупинять. Однак щодо планів Росії на довгу перспективу є нюанси.

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Росія сунутиме вперед

У грудні 2023 року видання Bild написало, що Росія планує воювати в Україні до 2026 року. За цей час Кремль планує повністю окупувати Запоріжжя, Харків та Дніпро.

"Росія йшла б рівно стільки, скільки могла пройти українською територією. Російську експансію зупиняє лише опір українського народу та Сили оборони. Вони руйнують амбіції, які росіяни зрештою змушені переглядати. Так само у них не виходить реалізувати стратегічні цілі. Безумовно, якби у російських військ була б можливість, вони просувалися б до Харкова, Дніпра чи Запоріжжя", – зазначив Олександр Мусієнко.

На думку військового експерта, у росіян не буде таких сил та засобів для того, аби окупувати ті території, які вони захочуть. Натомість в українців навпаки – з'явиться можливість зупиняти наступальні дії ворога.

Що зараз роблять росіяни

Наразі завдання окупантів полягає в пошуку слабких місць українського війська та здобуття ситуативних перемог.

Зараз Росія намагається досягти максимальних успіхів, тому що розуміють, що їхнє вікно можливостей може закритися, щойно Україна отримає більші обсяги допомоги. Вони шукають слабкі місця нашій обороні, користуються тим, що на певних ділянках наші підрозділи можуть бути виснажені,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Ворог і справді має успіхи, зокрема на тих напрямках, де не вистачало зброї та боєприпасів українським військовим. Так було, наприклад, біля Очеретиного, де противнику вдалося зайти у місто та розвинути певний успіх.

"Вони намагаються тиснути максимально, прагнучи захопити стільки територій, скільки зможуть, поки допомога нам не прийшла. Зараз ми бачимо, що допомога надходить, але це ще не та кількість, яка дозволить остаточно зупинити наступ ворога та перейняти ініціативу", – пояснив військовий експерт.

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