Війна ніколи не забере нашої єдності та віри в перемогу
16 травня 2022 , 09:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
Перемога Kalush! Перемога України! Всією країною наспівуючи Stefania, ми ще раз переконуємось, наскільки ми сильні та міцні. І що ми непохитні, коли маємо спільну мету!
І це те, що війна назавжди змінила в нас. Без підготовки, без сумнівів та коливань, в одну секунду ми стали іншими.
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Попереду – лише перемоги
Війна може в одну мить зруйнувати житло, перекреслити кар’єру, що будувалась роками, може забрати найдорожче – життя близьких чи друзів. Але вона ніколи не забере нашої єдності та віри в перемогу!
Ми обрали єдиний шлях, ми отримали світову підтримку людей, світових лідерів, навіть фанатів Євробачення, тож попереду у нас лише перемоги!
Теж про це думаєте?