Війна почалася 10 років тому, – Сирський зробив заяву в День пам'яті Небесної Сотні

Головнокомандувач Олександр Сирський 20 лютого, в День пам'яті Небесної Сотні, висловився щодо російської агресії. Він наголосив, що Росія напала на Україну десять років тому. Також головком нагадав прізвище першого військового, який загинув за Україну у 2014 році.

Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Майдану сказав, що саме десять років тому українці вирішили жити в європейській державі. Це було стимулом боротися тоді і лишається ним зараз.

Дивіться також Втратив сина, а через 8 років – ще й дім: історія Віталія Зубенка – батька Героя Небесної Сотні

Що сказав Сирський про війну

10 років тому російські загарбники розпочали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. У цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі,

– написав головком.

За його словами, Путін розв'язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часів Другої світової. Господар Кремля керувався принципами ідеології "руського міра", яка так схожа на ідеологію нацизму.

Сирський підкреслив, що імперія зла мріяла за три дні завоювати Україну і взяти Київ. Але їм не вдалося цього зробити – вони не врахували, що українці будуть єдиними та стійкими. Тож окупанти тільки "обламали свої зуби об незламних титанів – захисників та захисниць Незалежності України".

Україна звільнить усі свої землі

Це війна не лише за Незалежність України та визволення від російських окупантів. Це війна за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір. Не ми почали цю війну – це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель. І наших людей,

– заявив Головнокомандувач Збройних Сил України.

Він сказав, що наша держава тримається завдяки мужності та стійкості наших воїнів, а також завдяки своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів. Сирський подякував партнерам та українським захисникам і захисницям. І вшанував пам'ять тих, хто загинув за свободу рідної землі.

"Вже десять років Україна бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього Вільного світу!" – написав головком.

Він висловив упевненість у тому, що ЗСУ звільнять усі наші землі, які зараз перебувають під окупацією.

"Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі! Вірю, що український прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом і над кожним назавжди звільненим українським містом! Ми переможемо!" – завершив свій допис Олександр Сирський.