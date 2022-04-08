Війна проти України не закінчиться найближчими днями, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що світовій спільноті не варто сподіватися на швидке закінчення війни, яку розгорнула Росія проти України.

При цьому, в інтерв'ю французькому телеканалу RTL, він зазначив, що 9 травня є особливо важливим днем для Путіна. Відтак, ймовірно, саме ця дата планується, як черговий "день перемоги".

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Найближчими днями війна не завершиться

Макрон попередив, що наступні кілька тижнів навряд чи приведуть до дипломатичних поступок із боку Росії, а путінські війська залишаться на території України.

Ця війна, на жаль, не припиниться найближчими днями,

– сказав він французькому телеканалу RTL у п'ятницю, 8 квітня.

Найбільше втрат буде на Донбасі

Найвищим напрямком, за прогнозами Макрона, стане Донбас.

Думаю, вони зосередять свої зусилля на Донеччині. Найближчими тижнями на Донбасі нас очікують дуже складні моменти,

– додав лідер Франції.

Макрон додав, що Франція запроваджує нові санкції проти Росії та готує нові партії гуманітарної допомоги для тимчасово окупованих територій.

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