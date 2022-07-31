росія включила режим самоліквідації

Часто чути питання: "А чому тільки зараз прокинулися? Чому раніше не визнавали росію державою – спонсором тероризму?" Все просто.

росія була настільки інтегрована у світову економіку, що просто так карати весь бізнес, зав'язаний на росію – це стріляти по своїх ногах. Тому після 24 лютого все розвивалося не плавно, але східчасто та логічно.

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Як "тоне" росія

Спочатку перший пакет санкцій, потім другий, третій тощо. З відходом з росії брендів, транснаціональних корпорацій, з позначенням жорсткого тренду, що це надовго, якщо не назавжди.

Коли стало зрозуміло, що печера включила турбо-режим із самоліквідації через війну з Україною та ядерний шантаж Заходу, коли трапилися Буча та Ірпінь, а рівень злочинів проти людяності зашкалив, і світовою громадськістю було вимовлено слово "геноцид" – пролунав ще один "дзвіночок" для бізнесу, що залишився в печері: йдіть терміново, тому що якщо залишитеся – підпадете під санкції, бо співпраця з державою – спонсором тероризму буде рівнозначна співучасті в терорі.

Простіше кажучи, бізнесу було дано тимчасове вікно можливостей (зрозуміло, з фінансовими втратами, але вже нічого не вдієш), і тепер це вікно буде стрімко закриватися. Час можливостей закінчується.

на росію чекає крах / Фото Getty Images

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росію визнають спонсором тероризму

Після визнання Держдепом (а воно буде неодмінно) росії державою – спонсором тероризму будь-хто (юридичні та фізичні особи), хто сплачує податки в казну росії і прямо чи опосередковано співпрацює з цією державою, підпаде під санкції. Будь-який дотик із цими "прокаженими" матиме санкційний наслідок.

Слова канцлера Австрії Нехаммера про те, що ембарго ЄС на російський газ є неможливим – лише останні спроби шредеризованих лобістів кремля відпрацювати щедро проплачені виступи на міжнародній арені. Незабаром вони "відквакають своє" і сприймуть сувору реальність як належне.

А у росії, як у ракового хворого, очікується чергове "погіршення якості життя". Теж східчасте.

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