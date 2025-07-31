Пекло на Покровському напрямку: карта фронту на 31 липня
- На фронті відбулося 193 бойові зіткнення за добу, зокрема 49 атак на Покровському напрямку, де ситуація залишалася найгарячішою.
- ЗСУ відбили численні атаки на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський та Придніпровський.
За минулу добу на фронті відбулося 193 бойові зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив майже пів сотні атак, але зазнав значних втрат.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни завдали 70 авіаударів, скинули 122 керовані авіабомби, здійснили 5 557 обстрілів, зокрема 64 – з РСЗВ, та застосували 3 472 дрони-камікадзе.
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Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 32 атаки противника. Росіяни завдали 7 авіаударів, скинули 17 КАБів і здійснили 317 артилерійських обстрілів, із них 10 – з РСЗВ.
Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 10 разів у районах Вовчанська, Красного Першого та Кам’янки – усі атаки відбиті.
На Куп’янському напрямку противник провів 5 атак поблизу Кіндрашівки, Загризового та на напрямку до Куп’янська – усі безуспішно.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
На Лиманському напрямку окупанти 20 разів штурмували українські позиції в районах Карпівки, Нового Миру, Рідкодуба, Ямполівки, Діброви – у напрямку Дронівки, Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.
На Сіверському напрямку українські сили зупинили 13 атак біля Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку ворог здійснив 7 атак у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового, Бондарного та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 14 атак поблизу Торецька, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.
Окупанти активно атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті
На Покровському напрямку найгарячіша ділянка фронту – 49 штурмових дій. Ворог атакував Попів Яр, Федорівку, Новоекономічне, Промінь, Лисівку, Звірівку, Котлине, Удачне, Горіхове – у напрямках Бойківки, Покровська, Родинського, Червоного Лиману, Новоукраїнки та Дачного.
Найбільше атак росіяни здійснили на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 24 рази в районах Запоріжжя, Комара, Перебудови, Піддубного, Маліївки, Федорівки, Шевченка та Новополя.
На Гуляйпільському напрямку зафіксована 1 атака поблизу Малинівки – ворог відступив.
На Оріхівському напрямку окупанти спробували прорватися біля Плавнів – безрезультатно.
На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили 3 атаки противника.
На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.