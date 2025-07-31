За минулу добу на фронті відбулося 193 бойові зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив майже пів сотні атак, але зазнав значних втрат.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни завдали 70 авіаударів, скинули 122 керовані авіабомби, здійснили 5 557 обстрілів, зокрема 64 – з РСЗВ, та застосували 3 472 дрони-камікадзе.

Читайте також Росія активізується на Донеччині, майже 140 боїв за добу: зведення Генштабу

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 32 атаки противника. Росіяни завдали 7 авіаударів, скинули 17 КАБів і здійснили 317 артилерійських обстрілів, із них 10 – з РСЗВ.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 10 разів у районах Вовчанська, Красного Першого та Кам’янки – усі атаки відбиті.

На Куп’янському напрямку противник провів 5 атак поблизу Кіндрашівки, Загризового та на напрямку до Куп’янська – усі безуспішно.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти 20 разів штурмували українські позиції в районах Карпівки, Нового Миру, Рідкодуба, Ямполівки, Діброви – у напрямку Дронівки, Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.

На Сіверському напрямку українські сили зупинили 13 атак біля Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 7 атак у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового, Бондарного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 14 атак поблизу Торецька, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Окупанти активно атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку найгарячіша ділянка фронту – 49 штурмових дій. Ворог атакував Попів Яр, Федорівку, Новоекономічне, Промінь, Лисівку, Звірівку, Котлине, Удачне, Горіхове – у напрямках Бойківки, Покровська, Родинського, Червоного Лиману, Новоукраїнки та Дачного.

Найбільше атак росіяни здійснили на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 24 рази в районах Запоріжжя, Комара, Перебудови, Піддубного, Маліївки, Федорівки, Шевченка та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку зафіксована 1 атака поблизу Малинівки – ворог відступив.

На Оріхівському напрямку окупанти спробували прорватися біля Плавнів – безрезультатно.

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили 3 атаки противника.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.