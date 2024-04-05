Вибухи в Росії, під удар могли потрапити аеродроми: хронологія 772 дня війни
Росія продовжує повномасштабну війну проти України. Водночас наші захисники щодня відбивають атаки ворога на фронті, а також завдають нищівних ударів по території країни-агресорки.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 772 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника. У результаті бою мобільними вогневими групами Сил оборони України було збито всі 13 безпілотників "Шахед" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Місцеві жителі повідомили про вибухи в Єйську, що відбулися близько 3 години ночі. Крім вибухів, вони також почули автоматні постріли у районі місцевого аеродрому та військового містечка. Згодом голова району Роман Бублик заявив, що буцімто російські військові відбили атаку. Він стверджує, що обійшлося без руйнувань та жертв. Відомо, що у місті розташований військовий аеродром, де знаходяться кілька літаків СУ-25 та СУ-30СМ. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків прольоту БпЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала інформацію щодо вибухів у Морозовську. Зрештою губернатор Ростовської області зухвало наголосив, що, за попередніми даними, у Морозівському районі "ППО знищила понад 40 цілей".
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень
Знищено 13 "Шахедів", які атакували Україну
Вибухи у Єйську та Енгельсі
Вночі у Ростовській області було гучно
Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.
У результаті бою мобільними вогневими групами Сил оборони України було збито всі 13 безпілотників "Шахед" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Місцеві жителі повідомили про вибухи в Єйську, що відбулися близько 3 години ночі. Крім вибухів, вони також почули автоматні постріли у районі місцевого аеродрому та військового містечка.
Згодом голова району Роман Бублик заявив, що буцімто російські військові відбили атаку. Він стверджує, що обійшлося без руйнувань та жертв.
Відомо, що у місті розташований військовий аеродром, де знаходяться кілька літаків СУ-25 та СУ-30СМ.
Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків прольоту БпЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала інформацію щодо вибухів у Морозовську.Зверніть увагу! У Морозовську в Ростовській області знаходиться військовий аеродром. Там зосереджено близько 20 Су-34, які бомбардують крилатими авіаційними бомбами різні ділянки українського фронту.
Зрештою губернатор Ростовської області зухвало наголосив, що, за попередніми даними, у Морозівському районі "ППО знищила понад 40 цілей".