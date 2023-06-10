Атака дронів на Одесу, "бавовна" на Херсонщині: хронологія 472 дня війни

Російські терористи продовжують паразитувати в Україні. Наші захисники та захисниці впевнено виганяють ворога з країни.

24 Канал розповідає про найважливіші події цього дня, які стались на передовій, в тилу і на міжнародній арені.

Дивіться також Каховську ГЕС підірвали російські диверсанти, обстріл України вночі: хронологія 471 дня війни

Японія надасть Україні 5 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків знищення Каховської ГЕС.Політолог Микола Давидюк вважає, що саміт у Вільнюсі не стане вирішальним для України щодо F-16. Натомість ця тема буде головною під час саміту, адже Україна провела гарну дипломатичну роботу щодо цього.Сполучені Штати виділять Україні 437 тисяч доларів на програму визначення пріоритетних реформ економіки.Одеську область атакували "Шахеди". Сили ППО знищили всі ворожі дрони, але уламки одного з дронів влучили в багатоповерхівку в Одесі, там зайнялася пожежа. Внаслідок цього загинули троє цивільних, понад 10 людей отримали поранення.Розслідувачі встановили, що вибухи в Генічеському районі 9 червня пролунали у місці, куди приїжджав 18 квітня президент Росії Владімір Путін. Власне, там розташований штаб "Дніпро" керівництва ворожих військ.У східних, південних та північних областях пролунала повітряна тривога.