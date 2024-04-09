Окупанти вкотре тероризували Україну "Шахедами": хронологія 776 дня війни

Українські захисники продовжують тримати оборону на всій лінії фронту, мужньо відбиваючи атаки росіян. Наші воїни знищують особовий склад і техніку загарбників.

Триває 776 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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