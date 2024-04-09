Окупанти вкотре тероризували Україну "Шахедами": хронологія 776 дня війни
Українські захисники продовжують тримати оборону на всій лінії фронту, мужньо відбиваючи атаки росіян. Наші воїни знищують особовий склад і техніку загарбників.
Триває 776 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вночі наші сили ППО знищили над областю 5 ворожих "Шахедів". Їх збили над Камʼянським, Криворізьким та Дніпровським районами. Не давали спокою і Нікопольщині. Вчора ввечері запустили дрон-камікадзе по райцентру та обстріляли з артилерії Покровську громаду. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. У ніч на 9 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три "Шахеди". Також уночі, 9 квітня, о 03:35 та 03:38 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає. У Генштабі ЗСУ розповіли, що загалом, ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога. Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що уночі 9 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". В результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 "Шахедів". О 03:25 надійшла інформація про те, що в регіоні лунають вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. О 03:55 Повітряні сили опублікували повідомлення про те, що група "Шахедів" рухається з Тернопільщини у напрямку Львівщини. О 3 ранку очільник Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворожі безпілотники заходять в повітряний простір регіону. Місцеві телеграм-канали писали про звуки вибуху в області. О 03:32 Максим Козицький підтвердив цю інформацію, написавши: "На Львівщині працює ППО". О 02:03 місцеві ЗМІ написали про те, що ППО працює по "Шахедах". Вже о 02:07 місцеві ЗМІ зауважили, що можна видихати. О 01:39 Суспільне Полтава написало, що на Полтавщині чули звук, який нагадує вибух. Пізніше з'явилася інформація про повторний вибух. Про те, що відбувається у Севастополі, повідомив телеграм-канал "Крымский ветер". Близько 1 ночі у ньому з'явився допис, у якому посилаються на місцевих підписників. Кажуть, у Севастополі чули гучний вибух. Згодом уточнили, що це був не один вибух, а кілька з коротким інтервалом. Російські ЗМІ пізніше почали писати про те, що ж могло стати причиною гучних вибухів. Кажуть, що за попередньою інформацією, у Севастополі буцімто чули результат роботи ППО. Російські військові запустили "Шахеди". Відомо, що у Кам'янському у ніч проти 9 квітня пролунав вибух. Так, о 00:33 місцеві ЗМІ написали про те, що у місті чутно вибух.
Над Дніпропетровщиною збили 5 "Шахедів"
Росія атакувала Миколаївську область
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень
Росія атакувала Україну 20 "Шахедами"
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Львівщині працювало ППО
В Одеській області працювало ППО
Вибухи у Полтавській області
Вибухи у Севастополі
У Кам'янському лунали вибухи
Вночі наші сили ППО знищили над областю 5 ворожих "Шахедів". Їх збили над Камʼянським, Криворізьким та Дніпровським районами.
Не давали спокою і Нікопольщині. Вчора ввечері запустили дрон-камікадзе по райцентру та обстріляли з артилерії Покровську громаду. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
У ніч на 9 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три "Шахеди".
Також уночі, 9 квітня, о 03:35 та 03:38 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що загалом, ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що уночі 9 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
В результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 "Шахедів".
О 03:25 надійшла інформація про те, що в регіоні лунають вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
О 03:55 Повітряні сили опублікували повідомлення про те, що група "Шахедів" рухається з Тернопільщини у напрямку Львівщини.
О 3 ранку очільник Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворожі безпілотники заходять в повітряний простір регіону.
Місцеві телеграм-канали писали про звуки вибуху в області. О 03:32 Максим Козицький підтвердив цю інформацію, написавши: "На Львівщині працює ППО".
О 02:03 місцеві ЗМІ написали про те, що ППО працює по "Шахедах".
Вже о 02:07 місцеві ЗМІ зауважили, що можна видихати.
О 01:39 Суспільне Полтава написало, що на Полтавщині чули звук, який нагадує вибух. Пізніше з'явилася інформація про повторний вибух.
Про те, що відбувається у Севастополі, повідомив телеграм-канал "Крымский ветер". Близько 1 ночі у ньому з'явився допис, у якому посилаються на місцевих підписників. Кажуть, у Севастополі чули гучний вибух. Згодом уточнили, що це був не один вибух, а кілька з коротким інтервалом.
Російські ЗМІ пізніше почали писати про те, що ж могло стати причиною гучних вибухів. Кажуть, що за попередньою інформацією, у Севастополі буцімто чули результат роботи ППО.
Російські військові запустили "Шахеди". Відомо, що у Кам'янському у ніч проти 9 квітня пролунав вибух. Так, о 00:33 місцеві ЗМІ написали про те, що у місті чутно вибух.