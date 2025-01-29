Атака "Шахедів" по Україні, є наслідки роботи дронів у Росії: хронологія 1071 дня війни

Війна проти ворога триває, ЗСУ продовжують героїчно протистояти росіянам. Наші воїни знищують ворога, зокрема його особовий склад і техніку.

Середа, 29 січня, – це вже 1071 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Про найголовніше на цей день – читайте на 24 Каналі.

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