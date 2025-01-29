Атака "Шахедів" по Україні, є наслідки роботи дронів у Росії: хронологія 1071 дня війни
Війна проти ворога триває, ЗСУ продовжують героїчно протистояти росіянам. Наші воїни знищують ворога, зокрема його особовий склад і техніку.
Середа, 29 січня, – це вже 1071 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Про найголовніше на цей день – читайте на 24 Каналі.
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Що відбулося за добу
За словами міського голови, уламки збитого дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці, всі необхідні служби прямують на місце. Також є інші пошкодження. Уламки дрона, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо, За даними Deep State, цього разу окупанти мали просування на Покровському та Новопавлівському напрямку. Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки,
У Києві уламки дрона впали біля станції метро
– ідеться у повідомленні.
У Deep State описали ситуацію на фронті
– пишуть аналітики.
За словами міського голови, уламки збитого дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці, всі необхідні служби прямують на місце. Також є інші пошкодження.
Уламки дрона, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо,
За даними Deep State, цього разу окупанти мали просування на Покровському та Новопавлівському напрямку.
Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки,