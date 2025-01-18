Цинічний удар росіян по Києву та Запоріжжю: хронологія 1060 дня війни
В Україні триває 1060 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ мало не на усіх ділянках фронту.
Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби – читайте у хронології 24 Каналу.
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Росія завдала масованого удару по Києву вранці 18 січня. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район. Є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано, Попередньо загинули 3 особи, ще троє поранені. Вранці 18 січня російські війська завдали удару балістикою по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров розповів подробиці. Він поділився, що ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Поранено дві людини. Вночі 18 січня дрони атакували нафтобазу в Узловському районі Тульської області. Там виникла масштабна пожежа. Також у мережі пишуть, що під удар потрапили склади біля станції Деділово. У мережі поширювалася інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ. В ОСУВ "Хортиця" спростували чутки про присутність росіян у Покровську, назвавши їх неправдивими.
Окупанти завдали масованого удару по Києву
– повідомили в ДСНС.
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Дрони атакували нафтобазу в Тульській області
В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію щодо росіян в Покровську
Росія завдала масованого удару по Києву вранці 18 січня. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район.
Є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано,
Попередньо загинули 3 особи, ще троє поранені.
Вранці 18 січня російські війська завдали удару балістикою по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров розповів подробиці.
Він поділився, що ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Поранено дві людини.
Вночі 18 січня дрони атакували нафтобазу в Узловському районі Тульської області. Там виникла масштабна пожежа.
Також у мережі пишуть, що під удар потрапили склади біля станції Деділово.
У мережі поширювалася інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ.
В ОСУВ "Хортиця" спростували чутки про присутність росіян у Покровську, назвавши їх неправдивими.