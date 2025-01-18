Цинічний удар росіян по Києву та Запоріжжю: хронологія 1060 дня війни

В Україні триває 1060 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ мало не на усіх ділянках фронту.

Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби – читайте у хронології 24 Каналу.

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