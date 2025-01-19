Росія запускала "Шахеди", ворог просунувся на фронті: хронологія 1061 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1061 добу. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки противника з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 січня, повідомляє 24 Канал.
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18 січня ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Ворог атакує місто бронетехнікою, пише DeepState. На сході та півночі Великої Новосілки 18 січня зафіксована активізація ворожих дій. Противник намагається штурмувати територію молокозаводу, автозаправної станції, гуртожитку та аеродрому. Вранці російські війська розпочали активні маневри. З ферми 2 БМП здійснили, ймовірно, відволікаючий удар. Одночасно через лісосмуги по трасі з Шахтарського вийшла колона з 13 одиниць військової техніки, зокрема танку, з яких до цілі дісталися лише 6. Значну частину техніки було знищено, але ворожому десанту вдалося закріпитися в будівлях. З боку Нового Комара невеликі групи окупантів, по 2 – 4 особи, намагалися проникнути в район гуртожитку професійно-технічного училища. OSINT-аналітики з DeepState зазначають, що російські війська зуміли просунутись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
Росіяни активізувалися біля Великої Новосілки
Де просунулися окупанти
18 січня ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Ворог атакує місто бронетехнікою, пише DeepState.
На сході та півночі Великої Новосілки 18 січня зафіксована активізація ворожих дій. Противник намагається штурмувати територію молокозаводу, автозаправної станції, гуртожитку та аеродрому.
Вранці російські війська розпочали активні маневри. З ферми 2 БМП здійснили, ймовірно, відволікаючий удар. Одночасно через лісосмуги по трасі з Шахтарського вийшла колона з 13 одиниць військової техніки, зокрема танку, з яких до цілі дісталися лише 6. Значну частину техніки було знищено, але ворожому десанту вдалося закріпитися в будівлях.
З боку Нового Комара невеликі групи окупантів, по 2 – 4 особи, намагалися проникнути в район гуртожитку професійно-технічного училища.
OSINT-аналітики з DeepState зазначають, що російські війська зуміли просунутись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.