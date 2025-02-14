У США допустили надання Україні ядерної зброї: хронологія 1087 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1087 днів. Сили оборони продовжують стримувати окупаційні війська на фронті та завдавати ворогу нищівних втрат.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, ворожі втрати, наслідки атаки росіян та досягнення на міжнародному рівні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Битва за Куп'янськ: чому росіяни хочуть взяти місто і навіщо їм Харківщина