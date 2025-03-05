"Шахеди" атакували Україну, Трамп розповів про лист від Зеленського: хронологія 1106 дня війни
Росія продовжує вести криваву та загарбницьку війну проти України. Сили оборони стримують російські війська на фронті та завдають противнику значних втрат.
Про головні події 1106 дня великої війни, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко висловив готовність організувати мирні переговори між Трампом, Зеленським та Путіним. Він також зазначив, що на українського лідера не варто тиснути, адже "за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства". Також Лукашенко порівняв Трампа і його попередника – Джо Байдена. Нинішнього президента він назвав більш незалежним. Дональд Трамп заявив, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки "в будь-який зручний час". Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти вам, Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського важливий меседж про готовність України сісти за стіл переговорів для досягнення миру За інформацією DeepState, українські захисники відкинули російських військових біля села Западне на Харківщині та біля села Успенівка на Донеччині
Втрати Росії
Лукашенко висловився щодо війни в Україні
Україна готова підписати угоду про щодо корисних копалин
– нібито йдеться в повідомленні від Зеленського до Трампа.
Трамп розповів про лист від Зеленського
ЗСУ відкинули ворога біля Западного й Успенівки
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко висловив готовність організувати мирні переговори між Трампом, Зеленським та Путіним.
Він також зазначив, що на українського лідера не варто тиснути, адже "за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства".
Також Лукашенко порівняв Трампа і його попередника – Джо Байдена. Нинішнього президента він назвав більш незалежним.
Дональд Трамп заявив, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки "в будь-який зручний час".
Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти вам,
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського важливий меседж про готовність України сісти за стіл переговорів для досягнення миру
За інформацією DeepState, українські захисники відкинули російських військових біля села Западне на Харківщині та біля села Успенівка на Донеччині