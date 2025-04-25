Дрони масовано атакували Крим: хронологія 1157 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1157 днів. Росія продовжує намагатися захопити українські землі та тероризує мирне населення, однак їм на заваді стоять Сили оборони, які мужньо стримують ворога вздовж усієї лінії фронту.
Про ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені, а також про наслідки ворожих обстрілів і нові воєнні злочини російських окупантів, – інформує 24 Канал.
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Про наліт дронів на Крим російські моніторингові ресурси повідомляли приблизно о 3 годині ночі 25 квітня. Безпілотники летіли біля Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая та навіть у бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, "у небезпеці була Сакська ТЕЦ". За даними ворожих ЗМІ, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Щоправда, так звані "журналісти" традиційно додають про збиття великої кількості БпЛА. Крім того, пожеж і наслідків на землі начебто зафіксовано не було. Про наліт дронів на Івановську область Росії повідомили приблизно о 4 ранку. Відомо, що в регіоні лунали сирени. За кілька хвилин з’явилася інформація, що БпЛА полетіли на Шую. Працювала ППО. Вночі 25 квітня на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку "Шахедами", працювала ППО. У DeepState повідомили, що Росія окупувала Калинове та просувається біля Березівки та Тарасівки. Глава МЗС країни-агресорки Сєргєй Лавров заявив, що Росія готова укласти угоду щодо України, але потрібно фіналізувати деякі елементи, над чим сторони працюють. Кремль не уточнює, що це за елементи. Однак вже нібито помітно, що Сполучені Штати та Росія "рухаються у правильному напрямку". Контакти США та Росії щодо війни наразі тривають. Очільник російського МЗС також додав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф їхатиме до Росії вже з угодою. Росія атакувала Харків "Шахедами". У місті пролунало 5 вибухів. Попередньо, пошкоджено кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.
Окупанти заявляють наліт дронів на Шую та Крим
Вибухи пролунали на Запоріжжі
Ворог окупував Калинове на Донеччині
У Росії заявили про готовність укласти угоду щодо України
Росія вдарила по Харкову "Шахедами"
Про наліт дронів на Крим російські моніторингові ресурси повідомляли приблизно о 3 годині ночі 25 квітня. Безпілотники летіли біля Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая та навіть у бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, "у небезпеці була Сакська ТЕЦ".
За даними ворожих ЗМІ, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Щоправда, так звані "журналісти" традиційно додають про збиття великої кількості БпЛА. Крім того, пожеж і наслідків на землі начебто зафіксовано не було.
Про наліт дронів на Івановську область Росії повідомили приблизно о 4 ранку. Відомо, що в регіоні лунали сирени.
За кілька хвилин з’явилася інформація, що БпЛА полетіли на Шую. Працювала ППО.
Вночі 25 квітня на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку "Шахедами", працювала ППО.
У DeepState повідомили, що Росія окупувала Калинове та просувається біля Березівки та Тарасівки.
Глава МЗС країни-агресорки Сєргєй Лавров заявив, що Росія готова укласти угоду щодо України, але потрібно фіналізувати деякі елементи, над чим сторони працюють.
Кремль не уточнює, що це за елементи. Однак вже нібито помітно, що Сполучені Штати та Росія "рухаються у правильному напрямку". Контакти США та Росії щодо війни наразі тривають.
Очільник російського МЗС також додав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф їхатиме до Росії вже з угодою.
Росія атакувала Харків "Шахедами". У місті пролунало 5 вибухів.
Попередньо, пошкоджено кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.