Дрони масовано атакували Крим: хронологія 1157 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1157 днів. Росія продовжує намагатися захопити українські землі та тероризує мирне населення, однак їм на заваді стоять Сили оборони, які мужньо стримують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Про ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені, а також про наслідки ворожих обстрілів і нові воєнні злочини російських окупантів, – інформує 24 Канал.

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