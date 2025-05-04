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24 Канал Новини України Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1166 дня війни
4 травня, 06:39
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Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1166 дня війни

Ярослав Погончук

Триває 1160 доба з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту та контратакують, де це можливо.

Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, – розповідає 24 Канал.

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07:08, 04 травня

Росіяни вдарили КАБами по Оріхову

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що щонайменше вісім ворожих КАБів було скинуто на прифронтовий Оріхів.

Внаслідок ворожих ударів були зруйновані житлові будинки.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. 

06:28, 04 травня

Наслідки атака ворожих БпЛА на Київ

Уночі БпЛА атакували Київ, руйнування та загоряння фіксували у 3 районах:

  • В Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, за іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.
  • У Святошинському пожежа виникла у 3 одноповерхових приватних житлових будинках.
  • У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Загалом є 7 постраждалих, з яких 2 дітей.