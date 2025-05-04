Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1166 дня війни
Триває 1160 доба з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту та контратакують, де це можливо.
Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, – розповідає 24 Канал.
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Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що щонайменше вісім ворожих КАБів було скинуто на прифронтовий Оріхів. Внаслідок ворожих ударів були зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Уночі БпЛА атакували Київ, руйнування та загоряння фіксували у 3 районах: Загалом є 7 постраждалих, з яких 2 дітей.
Росіяни вдарили КАБами по Оріхову
Наслідки атака ворожих БпЛА на Київ
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що щонайменше вісім ворожих КАБів було скинуто на прифронтовий Оріхів.
Внаслідок ворожих ударів були зруйновані житлові будинки.
За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей.
Уночі БпЛА атакували Київ, руйнування та загоряння фіксували у 3 районах:
Загалом є 7 постраждалих, з яких 2 дітей.