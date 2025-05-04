Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 1166 дня війни

Триває 1160 доба з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту та контратакують, де це можливо.

Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, – розповідає 24 Канал.

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