Втрати на фронті, атака дронів на Харків: хронологія 1205 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Станом на 12 червня українські воїни мужньо протистоять російській агресії вже 1205 днів поспіль.

Про головні події дня, просування українських захисників, ситуацію на фронті та міжнародній арені розповідає 24 Канал.

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