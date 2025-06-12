Втрати на фронті, атака дронів на Харків: хронологія 1205 дня війни
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Станом на 12 червня українські воїни мужньо протистоять російській агресії вже 1205 днів поспіль.
Про головні події дня, просування українських захисників, ситуацію на фронті та міжнародній арені розповідає 24 Канал.
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Міністр оборони США Піт Гегсет ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні, відповівши "Побачимо". Варто зауважити, що Гегсет визнав Росію агресором у війні проти України, але відмовився назвати Україну "жертвою". Вночі 12 червня Харків зазнав атаки ударними безпілотниками. Прильоти було зафіксовано в кількох районах міста. Атака пошкодила багатоповерхівку і дитячий садок. Щонайменше 12 людей постраждали, серед них 4 дитини.
Глава Пентагону ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні
Дрони атакували Харків
Міністр оборони США Піт Гегсет ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні, відповівши "Побачимо".
Варто зауважити, що Гегсет визнав Росію агресором у війні проти України, але відмовився назвати Україну "жертвою".
Вночі 12 червня Харків зазнав атаки ударними безпілотниками. Прильоти було зафіксовано в кількох районах міста.
Атака пошкодила багатоповерхівку і дитячий садок. Щонайменше 12 людей постраждали, серед них 4 дитини.