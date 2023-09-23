Чергова атака дронами, вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 577 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну. Водночас наші військові потужно воюють та визволяють з окупації населені пункти України на півдні та на сході.
Яка ситуація станом на 23 вересня 2023 року на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Південь України атакували російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Вибухи пролунали у Дніпрі та у Запоріжжі. Повідомляли про роботу ППО. Глава української розвідки розповів, що внаслідок удару України по штабі Чорноморського флоту Росії загинули щонайменше 9 окупантів, ще 16 росіян поранені, включно з генералами. Зокрема, командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук в дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков – непритомний. Видання Bloomberg написало, що у 2024 році Росія майже подвоїть витрати на війну в Україні. Так, у 2023 році Кремль виділив на війну 6,4 трильйона рублів, у 2024 році планує виділити до 10,8 трильйона рублів. Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія запустила групу ракет у напрямку Одеської області. За даними моніторингових каналів, мовиться про пуск, ймовірно, ракет типу "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Працювала ППО.
Атака дронами на Півдні України
Втрати Кремля внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту Росії
Ракети летіли в напрямку Одеської області
Південь України атакували російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Вибухи пролунали у Дніпрі та у Запоріжжі. Повідомляли про роботу ППО.
Глава української розвідки розповів, що внаслідок удару України по штабі Чорноморського флоту Росії загинули щонайменше 9 окупантів, ще 16 росіян поранені, включно з генералами.
Зокрема, командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук в дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков – непритомний.
Видання Bloomberg написало, що у 2024 році Росія майже подвоїть витрати на війну в Україні. Так, у 2023 році Кремль виділив на війну 6,4 трильйона рублів, у 2024 році планує виділити до 10,8 трильйона рублів.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія запустила групу ракет у напрямку Одеської області. За даними моніторингових каналів, мовиться про пуск, ймовірно, ракет типу "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Працювала ППО.