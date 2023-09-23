Чергова атака дронами, вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 577 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну. Водночас наші військові потужно воюють та визволяють з окупації населені пункти України на півдні та на сході.

Яка ситуація станом на 23 вересня 2023 року на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

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