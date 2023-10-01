Міжнародний форум оборонних індустрій у Києві, операція "Бариня": хронологія 584 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, Путін намагається залучити на війну все більше громадян. Попри це, українські військові успішно ліквідовують ворогів та продовжують визволяти наші землі.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, яку допомогу надають Україні партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Начальник штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску заявив, що Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії. Це створює ризик зіткнень суден. За його словами, Румунія повинна підготуватися до тривалої конфронтації з російським режимом. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що до початку повномасштабного вторгнення Африка "була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції". Зараз вона зацікавлена у розміщенні виробництва української зброї. Палата представників США ухвалила 45-денну бюджетну резолюцію, яка передбачає допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає додаткового фінансування для України чи безпеки кордонів. Остаточний результат голосування – 335 до 91. Єдиним демократом, який проголосував проти, був депутат Майк Квіглі – співголова Українського кокусу. Законопроєкт вже передали у Сенат. Повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині. В Одесі також чули вибухи. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що існує загроза передачі Іраном балістичних ракет Росії після завершення дії резолюції Ради безпеки ООН. Проте Україна та її партнери відстежують ці процеси та вживають певних заходів, щоб цей крок не відбувся. Українців повідомили про запуск ворожих дронів. Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! За інформацією моніторингових телеграм-каналів, загарбники запустили дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму. Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І зробімо для цього дня нашу нову традицію. Дев'ята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу, У Костянтинівці росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти, поранений 13-річний хлопчик. Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман пояснила, як Україна може використовувати Taurus. Вона наголосила, що наша держава має право завдавати німецькими ракетами ударів по військових об'єктах у Росії та Криму. Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії, Він пообіцяв, що ЄС буде з Україною стільки, скільки потрібно. Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією, На зустрічі обговорювали можливу підтримку харків'янами російської армії у війні. За два тижні до вторгнення окупанти не були впевнені, чи чекає на них Харків, хоча доти сумнівів не мали. Окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Перекинути можуть приблизно 20 тисяч військових. Лейтенант і кадровий військовий Данило Алфьоров зв'язався з українською стороною у межах проєкту "Хочу жить", також він переконав 11 військовослужбовців Росії здатися в полон. Із червня 2023 року він активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України та ГУР. Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на нашу територію. Транспортування здійснювали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Керівник компанії-виробника безпілотників заявив, що Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на три проєкти. Одним із них буде завод для виробництва турецьких безпілотників, який з'явиться в Україні через півтора року. Володимир Зеленський повідомив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Денис Шмигаль розповів, що Росія своїми атаками пошкодила 37 наших оборонних підприємств. Проте наша держава зараз опрацьовує додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Вночі під час атаки у Румунії було порушення повітряного простору, тому там теж оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали для мешканців населених пунктів Тульча і Галац, які розташовані біля українських міст Ізмаїл та Рені, де Росія атакує порти. Наразі поліція шукає уламки "Шахедів". Вночі Росія обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у гаражному кооперативі – там горіли 30 гаражів. Також загорівся і стадіон одного з навчальних закладів. Ще один заклад освіти пошкодив ранковий обстріл ворога. Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія вночі проти 30 вересня запустила по Україні 40 ударних БпЛА Shahed-131/136 з мису Чауда, що в Криму. Наші військові зуміли збити 30 “Шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Військово-морські сили ЗСУ разом з ГУР повернули на підконтрольну Україні територію двох українських десантників, які від початку повномасштабного вторгнення змушені були перебувати на окупованих територіях. Адже вони брали участь у війні та на початку повномасштабного вторгнення зазнали важких поранень і не змогли самотужки виїхати на підконтрольну Україні територію. Увесь цей час вони переховувалися, завдяки місцевим мешканцям. Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром. Головні теми розмови: ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі. Український лідер оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, який працюватиме на захист міжнародного права будь-якої країни. Окрім того, до нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Володимир Зеленський відкрив Міжнародний форум оборонних індустрій. Його відвідали понад 30 країн та 252 оборонні компанії світу. Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається, Росія посеред ночі двічі вдарила по Краматорську ракетами. Окупанти пошкодили автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. На жаль, одна людина поранена. У Миколаївській області військові вночі збили чотири ударні БпЛА типу Shahed 131/136. Окрім того, росіяни вдарили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Через нічну атаку “Шахедами” в Україні затримується низка поїздів. Зокрема, мовиться про рейси: Росія з важкої артилерії обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Люди вціліли, руйнування встановлюють фахівці. Росіяни влаштовують диверсії на Сіверському та Слобожанському напрямках. Такими вчинками окупанти намагаються не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також вороги нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Наталія Гуменюк розповіла, що Кремль знову вночі спрямував дрони на Південь Одеської області. Російські "Шахеди" маневрували та намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України. Окупанти побідкались, що у Бєлгородській області та у самому місті нібито "працювала ППО". Адже за даними міноборони Росії, території буцімто атакували 9 снарядами з РСЗВ "Ураган". У селищі Погар Брянської області Росії "бавовна". Там горіла підстанція, мешканці повідомили, що у них немає світла. У Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", які ворог запустив з мису Чауда, що у Криму. Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали.
Росія глушить GPS кораблів у територіальних водах Румунії
Палата представників США підтримала тимчасове фінансування уряду
Росіяни запустили "Шахеди"
– мовиться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Зеленський звернувся до українців
– наголосив Зеленський.
У Бундестазі пояснили, чому Україна може бити ракетами Taurus по Росії
– зауважила вона.
В Одесу з неоголошеним візитом прибув Жозеп Боррель
– каже головний дипломат ЄС.
Росіяни за 2 тижні до вторгнення провели "цікаву нараду", – Буданов
Росія може готувати Бахмут до здачі, – ISW
Ганну Маляр замінить Наталія Калмикова
Росіяни відновили наступ на Лимано-Куп'янському напрямку
ГУР провело спецоперацію "Бариня" з вербування російського військового
Через півтора року в Україні буде завод Bayraktar
Україна створює перший у світі флот морських дронів
Росія пошкодила 37 оборонних підприємств України
В Румунії вночі теж лунала тривога
Нічний обстріл Херсона
Вибухи в Запоріжжі
Росія вночі атакувала Україну 40 "Шахедами"
ВМС та ГУР повернули додому двох українських десантників
Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини
В Україні триває Міжнародний форум оборонних індустрій
– заявив президент України.
Атака ракетами по Краматорську
Над Миколаївщиною збили 4 дрона
Диверсії росіян на Півночі
Росія атакувала дронами, які летіли за непростими маршрутами
У Росії кажуть про атаку на Бєлгород та область
Брянська область Росії залишилась без світла
Вибухи на Вінниччині
Начальник штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску заявив, що Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії. Це створює ризик зіткнень суден.
За його словами, Румунія повинна підготуватися до тривалої конфронтації з російським режимом.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що до початку повномасштабного вторгнення Африка "була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції".
Зараз вона зацікавлена у розміщенні виробництва української зброї.
Палата представників США ухвалила 45-денну бюджетну резолюцію, яка передбачає допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає додаткового фінансування для України чи безпеки кордонів.
Остаточний результат голосування – 335 до 91. Єдиним демократом, який проголосував проти, був депутат Майк Квіглі – співголова Українського кокусу. Законопроєкт вже передали у Сенат.
Повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині. В Одесі також чули вибухи.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що існує загроза передачі Іраном балістичних ракет Росії після завершення дії резолюції Ради безпеки ООН.
Проте Україна та її партнери відстежують ці процеси та вживають певних заходів, щоб цей крок не відбувся.
Українців повідомили про запуск ворожих дронів.
Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
За інформацією моніторингових телеграм-каналів, загарбники запустили дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму.
Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І зробімо для цього дня нашу нову традицію. Дев'ята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу,
У Костянтинівці росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти, поранений 13-річний хлопчик.
Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман пояснила, як Україна може використовувати Taurus. Вона наголосила, що наша держава має право завдавати німецькими ракетами ударів по військових об'єктах у Росії та Криму.
Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії,
Він пообіцяв, що ЄС буде з Україною стільки, скільки потрібно.
Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією,
На зустрічі обговорювали можливу підтримку харків'янами російської армії у війні. За два тижні до вторгнення окупанти не були впевнені, чи чекає на них Харків, хоча доти сумнівів не мали.
Окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Перекинути можуть приблизно 20 тисяч військових.
Лейтенант і кадровий військовий Данило Алфьоров зв'язався з українською стороною у межах проєкту "Хочу жить", також він переконав 11 військовослужбовців Росії здатися в полон.
Із червня 2023 року він активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України та ГУР. Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на нашу територію. Транспортування здійснювали Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Керівник компанії-виробника безпілотників заявив, що Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на три проєкти.
Одним із них буде завод для виробництва турецьких безпілотників, який з'явиться в Україні через півтора року.
Володимир Зеленський повідомив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися.
Денис Шмигаль розповів, що Росія своїми атаками пошкодила 37 наших оборонних підприємств. Проте наша держава зараз опрацьовує додаткові пропозиції щодо їх відновлення.
Вночі під час атаки у Румунії було порушення повітряного простору, тому там теж оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали для мешканців населених пунктів Тульча і Галац, які розташовані біля українських міст Ізмаїл та Рені, де Росія атакує порти.
Наразі поліція шукає уламки "Шахедів".
Вночі Росія обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у гаражному кооперативі – там горіли 30 гаражів.
Також загорівся і стадіон одного з навчальних закладів. Ще один заклад освіти пошкодив ранковий обстріл ворога.
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія вночі проти 30 вересня запустила по Україні 40 ударних БпЛА Shahed-131/136 з мису Чауда, що в Криму. Наші військові зуміли збити 30 “Шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.
Військово-морські сили ЗСУ разом з ГУР повернули на підконтрольну Україні територію двох українських десантників, які від початку повномасштабного вторгнення змушені були перебувати на окупованих територіях.
Адже вони брали участь у війні та на початку повномасштабного вторгнення зазнали важких поранень і не змогли самотужки виїхати на підконтрольну Україні територію. Увесь цей час вони переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.
Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.
Головні теми розмови: ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі.
Український лідер оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, який працюватиме на захист міжнародного права будь-якої країни. Окрім того, до нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.
Володимир Зеленський відкрив Міжнародний форум оборонних індустрій. Його відвідали понад 30 країн та 252 оборонні компанії світу.
Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається,
Росія посеред ночі двічі вдарила по Краматорську ракетами. Окупанти пошкодили автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. На жаль, одна людина поранена.
У Миколаївській області військові вночі збили чотири ударні БпЛА типу Shahed 131/136.
Окрім того, росіяни вдарили з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Через нічну атаку “Шахедами” в Україні затримується низка поїздів. Зокрема, мовиться про рейси:
Росія з важкої артилерії обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Люди вціліли, руйнування встановлюють фахівці.
Росіяни влаштовують диверсії на Сіверському та Слобожанському напрямках. Такими вчинками окупанти намагаються не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Також вороги нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Наталія Гуменюк розповіла, що Кремль знову вночі спрямував дрони на Південь Одеської області. Російські "Шахеди" маневрували та намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.
Окупанти побідкались, що у Бєлгородській області та у самому місті нібито "працювала ППО". Адже за даними міноборони Росії, території буцімто атакували 9 снарядами з РСЗВ "Ураган".
У селищі Погар Брянської області Росії "бавовна". Там горіла підстанція, мешканці повідомили, що у них немає світла.
У Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там була загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", які ворог запустив з мису Чауда, що у Криму.
Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали.