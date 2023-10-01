Міжнародний форум оборонних індустрій у Києві, операція "Бариня": хронологія 584 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, Путін намагається залучити на війну все більше громадян. Попри це, українські військові успішно ліквідовують ворогів та продовжують визволяти наші землі.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, яку допомогу надають Україні партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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