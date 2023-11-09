Окупанти вдарили ракетами по Україні, втрати ЗСУ у війні: хронологія 624 дня війни

Росія продовжує вести війну в Україні та не полишає спроб захопити Донбас, проте наші військові активно протистоять ворогу. ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку.

Яка ситуація на різних напрямках фронту, в дипломатії, в питанні вступу України в ЄС – читайте у тексті 24 Каналу.

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