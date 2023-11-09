Окупанти вдарили ракетами по Україні, втрати ЗСУ у війні: хронологія 624 дня війни
Росія продовжує вести війну в Україні та не полишає спроб захопити Донбас, проте наші військові активно протистоять ворогу. ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку.
Яка ситуація на різних напрямках фронту, в дипломатії, в питанні вступу України в ЄС – читайте у тексті 24 Каналу.
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РосЗМІ написали про атаку невідомих безпілотників та гучні вибухи в Курській області. Окупанти поскаржились, що нібито дрон атакував маслоробний комбінат у місті Суджа Курської області. За добу на фронті відбулось 78 бойових зіткнень. Російські загарбники марно намагались проводити штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках. Окрім того, вороги не полишають спроб оточити Авдіївку. Своєю чергою наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Наталія Гуменюк розповіла, що ворог вивів з Чорного моря всі ракетоносії. Зокрема, до таких дій окупанти вдались через шторм у морі. Ворог завів у пункти базування більшість кораблів. Щоправда, залишив в Чорному морі 3 кораблі та по одному судну в Азовському та Середземному морях. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Вороги застосували по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету Х-59. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракету збили над регіоном. Зокрема, над Дніпровським районом. Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, на чому акцентуватиме Владімір Путін у президентській кампанії. Зокрема, він уникатиме війни в Україні. Своєю чергою росЗМІ "розганятимуть" піар-компанію Путіна навколо того, що той нібито зробив Росію "острівцем спокою". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито України не буде в ЄС під час війни. Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні у 5 разів менше бійців, ніж Росія. Президент додав, що російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну. Український лідер доручив Кабміну виконати всі вимоги Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ України до ЄС. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд зобов'язаний: Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили на потреби України допомоги на понад 60 мільярдів доларів. З цих грошей використали 96%. Тобто у Пентагону залишилось орієнтовно 1,1 мільярда доларів.
У Курській області "бавовна"
Яка ситуація на фронті
Де перебувають ракетоносії росіян
Росія вдарила по Україні ракетами
Втрати росіян на війні
На чому акцентуватиме Путін у президентській кампанії
За його словами, вступ нашої країни в ЄС під час війни принесе її у "спільноту, чого, очевидно, ніхто не хоче".
Які втрати України на війні
Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ
Україна витратила 96% грошей, виділених США
РосЗМІ написали про атаку невідомих безпілотників та гучні вибухи в Курській області. Окупанти поскаржились, що нібито дрон атакував маслоробний комбінат у місті Суджа Курської області.
За добу на фронті відбулось 78 бойових зіткнень. Російські загарбники марно намагались проводити штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках. Окрім того, вороги не полишають спроб оточити Авдіївку.
Своєю чергою наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Наталія Гуменюк розповіла, що ворог вивів з Чорного моря всі ракетоносії. Зокрема, до таких дій окупанти вдались через шторм у морі.
Ворог завів у пункти базування більшість кораблів. Щоправда, залишив в Чорному морі 3 кораблі та по одному судну в Азовському та Середземному морях.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні.
Вороги застосували по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету Х-59.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракету збили над регіоном. Зокрема, над Дніпровським районом.
Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, на чому акцентуватиме Владімір Путін у президентській кампанії. Зокрема, він уникатиме війни в Україні. Своєю чергою росЗМІ "розганятимуть" піар-компанію Путіна навколо того, що той нібито зробив Росію "острівцем спокою".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито України не буде в ЄС під час війни.
Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні у 5 разів менше бійців, ніж Росія. Президент додав, що російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну.
Український лідер доручив Кабміну виконати всі вимоги Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ України до ЄС. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд зобов'язаний:
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили на потреби України допомоги на понад 60 мільярдів доларів.
З цих грошей використали 96%. Тобто у Пентагону залишилось орієнтовно 1,1 мільярда доларів.