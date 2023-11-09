Окупанти вдарили ракетами по Україні, втрати ЗСУ у війні: хронологія 624 дня війни

9 листопада 2023, 06:24
Читать новость на русском

Росія продовжує вести війну в Україні та не полишає спроб захопити Донбас, проте наші військові активно протистоять ворогу. ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку.

Яка ситуація на різних напрямках фронту, в дипломатії, в питанні вступу України в ЄС – читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України в ЄС: хронологія 623 дня війни

 

 

09:02, 09 листопада

У Курській області "бавовна"

РосЗМІ написали про атаку невідомих безпілотників та гучні вибухи в Курській області. Окупанти поскаржились, що нібито дрон атакував маслоробний комбінат у місті Суджа Курської області.

08:26, 09 листопада

Яка ситуація на фронті

За добу на фронті відбулось 78 бойових зіткнень. Російські загарбники марно намагались проводити штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках. Окрім того, вороги не полишають спроб оточити Авдіївку.

Своєю чергою наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

08:22, 09 листопада

Де перебувають ракетоносії росіян

Наталія Гуменюк розповіла, що ворог вивів з Чорного моря всі ракетоносії. Зокрема, до таких дій окупанти вдались через шторм у морі.

Ворог завів у пункти базування більшість кораблів. Щоправда, залишив в Чорному морі 3 кораблі та по одному судну в Азовському та Середземному морях.

07:44, 09 листопада

Росія вдарила по Україні ракетами

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні.

Вороги застосували по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету Х-59.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракету збили над регіоном. Зокрема, над Дніпровським районом.

07:42, 09 листопада

Втрати росіян на війні

Росія тільки за останню добу втратила на фронті 1 080 солдатів, з 24 лютого 2022 року – 308 720 ворогів.



Втрати ворога станом на 9 листопада 2023 року

06:49, 09 листопада

На чому акцентуватиме Путін у президентській кампанії

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, на чому акцентуватиме Владімір Путін у президентській кампанії. Зокрема, він уникатиме війни в Україні. Своєю чергою росЗМІ "розганятимуть" піар-компанію Путіна навколо того, що той нібито зробив Росію "острівцем спокою".
 

06:22, 09 листопада

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нібито України не буде в ЄС під час війни.
За його словами, вступ нашої країни в ЄС під час війни принесе її у "спільноту, чого, очевидно, ніхто не хоче".

01:56, 09 листопада

Які втрати України на війні

Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні у 5 разів менше бійців, ніж Росія. Президент додав, що російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну. 

00:08, 09 листопада

Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ

Український лідер доручив Кабміну виконати всі вимоги Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ України до ЄС. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд зобов'язаний:

  • завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у звіті про прогрес України в межах пакета розширення 2023 року;
  • ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;
  • за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;
  • удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;
  • підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;
  • вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;
  • на постійній основі інформувати президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.
00:05, 09 листопада

Україна витратила 96% грошей, виділених США

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили на потреби України допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

З цих грошей використали 96%. Тобто у Пентагону залишилось орієнтовно 1,1 мільярда доларів. 

 

 

Автор: Діана Квасневська