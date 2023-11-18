Росія масовано атакувала Україну, вибухи в районі Старокостянтинова: хронологія 633 дня війни

05:30, 18 листопада

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що ворог запустив дрони по Києву з південного напрямку. На атаку Києва вони заходили з північного напрямку.

Попри всі маневри ворога, наші захисники збили всі повітряні цілі ворога, а їх було майже 10, на підступах до Києва.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.