Росія масовано атакувала Україну, вибухи в районі Старокостянтинова: хронологія 633 дня війни

18 листопада 2023, 06:29
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Російські окупанти досі перебувають в Україні, проте ЗСУ активно вибивають ворога, даючи зрозуміти, що їм тут не місце. Так, наші військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо військової допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу

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05:30, 18 листопада

Під Києвом збили всі дрони

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що ворог запустив дрони по Києву з південного напрямку. На атаку Києва вони заходили з північного напрямку.

Попри всі маневри ворога, наші захисники збили всі повітряні цілі ворога, а їх було майже 10, на підступах до Києва.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

04:22, 18 листопада

У Києві та переважно на Півночі України знову пролунала тривога через загрозу застосування балістики. Проте згодом були відбої. 

02:43, 18 листопада

Росія масовано атакувала Україну

Окупанти масовано атакували Україну, проте працювала наша ППО. Зокрема, перший заступник ОВА Сергій Тюрін підтвердив роботу протиповітряної оборони в Хмельницькій області. Окрім того, працювала ППО у Києві. 

Окрім того, напередодні ввечері вибухи лунали на Запоріжжі. 

00:10, 18 листопада

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх чули у районі Старокостянтинова. Повітряні сили ЗСУ просили мешканців міста перебувати в укриттях. 

00:08, 18 листопада

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично з літа заморозила процес обміну полоненими. 

За його словами, Росія такими вчинками намагається розхитати наше суспільство, адже в Росії наші полонені утримуються в значно гірших умовах, ніж окупанти в Україні. 

Автор: Діана Квасневська