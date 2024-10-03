"Шахеди" атакували Україну: хронологія 953 дня війни

Російські війська продовжують атакувати мирні міста України та намагаються просунутися вглиб наших територій. На заваді окупантам стоять Сили оборони, які мужньо тримають оборону та дають гідну відсіч.

Триває 953 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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