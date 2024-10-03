"Шахеди" атакували Україну: хронологія 953 дня війни
Російські війська продовжують атакувати мирні міста України та намагаються просунутися вглиб наших територій. На заваді окупантам стоять Сили оборони, які мужньо тримають оборону та дають гідну відсіч.
Триває 953 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вранці 3 жовтня в передмісті Харкова пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені лінії електропередач. Можливі перебої з електрикою у деяких районах Харкова. Уночі 3 жовтня Київ зазнав атаки російських ударних дронів-камікадзе, які надлітали кількома хвилями з різних сторін, а повітряна тривога тривала майже 6 годин. Сили ППО знешкодили приблизно півтора десятка дронів, жоден із них не досяг мети. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, але без руйнувань та постраждалих. Речник Держдепу США підкреслив, що американська сторона отримала План перемоги України, переглянула його та побачила низку продуктивних кроків. Водночас він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно. Тому і США поки утримаються від обговорень. В Івано-Франківську о 02:32 пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих безпілотників. Про звуки вибухів у Хмельницькій області повідомили кореспонденти Суспільного о 01:36. Перед цим Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників на регіон.
Окупанти вдарили по передмістю Харкова
КМВА відзвітувала про наслідки нічної атаки на Київ
США ознайомилися з Планом перемоги України
В Івано-Франківську пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
Вранці 3 жовтня в передмісті Харкова пролунали вибухи.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені лінії електропередач. Можливі перебої з електрикою у деяких районах Харкова.
Уночі 3 жовтня Київ зазнав атаки російських ударних дронів-камікадзе, які надлітали кількома хвилями з різних сторін, а повітряна тривога тривала майже 6 годин.
Сили ППО знешкодили приблизно півтора десятка дронів, жоден із них не досяг мети.
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, але без руйнувань та постраждалих.
Речник Держдепу США підкреслив, що американська сторона отримала План перемоги України, переглянула його та побачила низку продуктивних кроків.
Водночас він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно. Тому і США поки утримаються від обговорень.
В Івано-Франківську о 02:32 пролунали вибухи.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих безпілотників.
Про звуки вибухів у Хмельницькій області повідомили кореспонденти Суспільного о 01:36.
Перед цим Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників на регіон.