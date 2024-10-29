Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": хронологія 979 дня війни
В Україні триває 979 доба повномасштабної війни. Українські захисники продовжують стримувати та давати гідну відсіч окупаційним військам Росії, що наступають вздовж всієї лінії фронту.
Про актуальну ситуацію на фронті, наслідки російських атак, здобутки України на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян, головні новини 29 жовтня – пише 24 Канал.
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У Києві внаслідок атаки дронів 29 жовтня зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі Києва. Є інформація про загоряння автомобілів, житлової будівлі та торгівельного приміщення. За інформацією від міського голови Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. У ніч на 29 жовтня російські війська вкотре атакували Харків КАБами. Внаслідок чого в Основ'янському районі пошкоджено понад 20 будинків. Станом на 5 ранку відомо про 4 загиблих. Тривають роботи з розбору завалів. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там можуть бути люди, зокрема й діти. За інформацією аналітиків DeepState, росіяни в Донецькій області просунулися у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського.
Уламки "Шахедів" впали у одному з районів Києва
Росіяни атакували Харків КАБами
Росія просунулася в кількох селах Донецької області
У Києві внаслідок атаки дронів 29 жовтня зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі Києва. Є інформація про загоряння автомобілів, житлової будівлі та торгівельного приміщення.
За інформацією від міського голови Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали 2 людей.
У ніч на 29 жовтня російські війська вкотре атакували Харків КАБами. Внаслідок чого в Основ'янському районі пошкоджено понад 20 будинків.
Станом на 5 ранку відомо про 4 загиблих. Тривають роботи з розбору завалів. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там можуть бути люди, зокрема й діти.
За інформацією аналітиків DeepState, росіяни в Донецькій області просунулися у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського.