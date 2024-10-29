Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": хронологія 979 дня війни

В Україні триває 979 доба повномасштабної війни. Українські захисники продовжують стримувати та давати гідну відсіч окупаційним військам Росії, що наступають вздовж всієї лінії фронту.

Про актуальну ситуацію на фронті, наслідки російських атак, здобутки України на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян, головні новини 29 жовтня – пише 24 Канал.

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