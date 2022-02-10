Війна з Росією коштувала Україні щонайменше 280 мільярдів доларів, – CEDR

Російсько-українська війна триває вже восьмий рік. За цей час наша економіка зазнала суттєвих втрат. Загальний обсяг невиробленої продукції у 2014 – 2020 роках сягнув 280 мільярдів доларів.

Таким чином щороку Україна втрачала 40 мільярдів доларів щороку. Про це йдеться у новому звіті Центру економічних і бізнес-досліджень.

Читайте також Це безумство, – Папа Римський про можливу війну в Україні

Така сума дорівнює 19,9% ВВП України ще до 2014 року. Зокрема, це вплинуло на торгівлю та інвестиції. Україна втрачала активи та недоотримувала податки.

Скільки недоотримала Україна

У звіті порахували, що окупація Криму у 2014 році коштувала Україні до 58 мільярдів доларів невиробленого ВВП, тобто 8,3 мільярда доларів щороку.

Війна на Донбасі принесла збитків до 14,6 мільярда доларів на рік, а загалом – до 102 мільярди доларів.

У Центрі нагадали, що війна почалась зі значного політичного та економічного тиску на Україну через її прагнення укласти Угоду про асоціацію з ЄС.

Інвестори відкликали гроші

Через війну довіра інвесторів до української економіки знижувалась. Це призвело до втрати 72 мільярди доларів інвестицій загалом або до 10,3 мільярда щорічно.

Впав і рівень експорту. Внаслідок цього країна втратила 162 мільярди доларів.

Може також зацікавити – Колони Росгвардії їдуть до кордону з Україною | На цю хвилину: