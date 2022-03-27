Війна з Росією матиме один наслідок всередині України

У того, що відбувається, може бути ще ось які наслідки всередині самої України. Раніше найпам'ятніші сторінки національного будівництва, національного опору, національної жертовності були пов'язані із західною частиною країни, її мовою, побутом та набором героїв.

Новий опір, нова жертовність, нові страждання пов'язані з півднем і сходом країни, про які тепер уже зовсім немислимо сказати, що тут живуть українці менш перевірені, менш тверді, менш віддані – оголошені, а не вірні.

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Подвиги українців

Тобто суперечливий культ УПА та іншого пов'язаного з минулою війною опору в його звичному вигляді з тематичними кафе, формами та аксесуарами 80-річної давності не те що зникне, він просто виявиться менш значущим, перекритим та абсорбованим тим, що люди знатимуть не за розповідями з минулого, а самі про нинішніх військових, ополченців, мерів, губернаторів, волонтерів, уряд, лікарів, священників, транспортників, пожежників, підприємців – своїх сучасників.

Знову затребувана зараз пам'ять військової та громадянської стійкості радянської України за часів минулої війни теж займе інше, ніж зараз, менш інерційне місце: через унікальність сучасного українського досвіду ця пам'ять перестане бути просто частиною загальної радянської спадщини.

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Схід, південь та столиця України показали силу

Це може, поки що важко сказати як, трансформувати культурно-історичний ландшафт країни у бік більшої рівномірності, цілісності.

У разі, звичайно, якщо бойові дії не перемістяться до Заходу. Втім, тому й не переміщуються, бо схід, південь та столиця виявилися такими.

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