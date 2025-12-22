Росіяни проводять штурми на конях: 92 ОШБр показала відео "кінноти"
- Російські військові почали використовувати коней для пересування під час штурмів через втрату техніки.
- 92 окрема штурмова бригада опублікувала відео, на якому видно російських солдатів на конях, і заявила, що оператори дронів знищують ворога, як тільки його виявляють.
Захисники України помітили новий підхід окупантів до штурмів. Деякі російські військові пересувалися верхи на конях.
Про це пише 24 Канал із посиланням на 92 окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка.
Що кажуть військові про "кінноти" окупантів?
Бійці 92 бригади опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.
Російські загарбники атакують верхом на конях: дивіться відео 92 ОШБр
Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль,
– прокоментували українські бійці.
Захисники припустили, що росіяни вдаються до штурмів на конях через нестачу техніки.
Останні новини про війну з Росією: що відомо?
Президент Зеленський заявив, що Україна разом із Європою та США підготувала базовий блок документів, необхідних для завершення війни з Росією.
Стало відомо, що воєнні витрати Росії у 2025 році перевищили запланований показник майже на 20% і склали 15,9 трильйона рублів (198,8 мільярда доларів). Такі витрати на війну для багатьох регіонів Росії стають непосильним фінансовим тягарем.
Крім того, у DeepState розповіли, що росіяни легко зайшли в село Грабовське на Сумщині через відсутність належної оборони. "Тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю викрасти людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити", – підкреслили аналітики.