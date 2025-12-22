Росіяни проводять штурми на конях: 92 ОШБр показала відео "кінноти"

Захисники України помітили новий підхід окупантів до штурмів. Деякі російські військові пересувалися верхи на конях.

Про це пише 24 Канал із посиланням на 92 окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка.

Що кажуть військові про "кінноти" окупантів?

Бійці 92 бригади опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.

Російські загарбники атакують верхом на конях: дивіться відео 92 ОШБр

Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль,

– прокоментували українські бійці.

Захисники припустили, що росіяни вдаються до штурмів на конях через нестачу техніки.

