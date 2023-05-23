ЗСУ тренуються на F-16, "звільнення" Бєлгородської області: хронологія 453 дня війни
Росія не полишає спроб наступати на Україну. Найважча ситуація на Бахмутському напрямку. Проте ЗСУ потужно ліквідовують ворогів та їхню техніку.
Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
Зауважте ЗСУ рухаються до оточення Бахмута, партнери роблять кроки щодо F-16: хронологія 452 дня війни23:35 12 країн-членів НАТО обговорили зміцнення східного флангу й обороноздатність України. Також підіймалося питання підготовки до липневого саміту. Існує ймовірність, що саме під час нього вирішать перспективи нашої країни в отриманні членства в Альянсі.23:08 У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза ракетного удару, але дуже швидко почали ширитися відбої. На щастя, минулося без атак.22:53 Представник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу прокоментував ситуацію в Україні. Він наголосив, що наша держава сама вирішує, як вести бойові дії. Водночас він підкреслив, що у цій кровопролитній війні саме Кремль – агресор.22:06 Ексміліціонер, який готував вибухи на одеській залізниці, отримав довічне за це. Зауважимо, що чоловік не розкаявся за скоєне. Ба більше, лиш пошкодував, що його передчасно викрили.22:02 Тимчасовий виконувач обов'язків командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, вдалося фактично стерти з лиця землі батальйон 72-ї бригади регулярних військ Росії.
Хочу зазначити, що 72-а бригада регулярних військ Росії позбавилася фізично двох рот – понад 100 осіб "двохсотими" і понад 100 осіб "трьохсотими",
– наголосив він.
Семеро розвідників взяли у полон 22 спецпризначенців: дивіться відео21:09 Бійці РДК віджали БТР у російських ФСБ-шників.
РДК розповідають, де взяли БТР: відео
21:06 За даними Генштабу, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Додамо, що сьогодні наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 2 удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Також нашим захисникам вдалось знищити російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 3 райони зосередження озброєння та військової техніки,
- 3 склади боєприпасів,
- 11 артилерійських засобів,
- радіолокаційну станцію противника.
Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео19:43 Розслідувачі видання The Insider запевняють, що у Володимира Соловйова не лише три вілли та квартира на озері Комо. Він ще й приховує свою другу сім'ю. Мовиться про Світлану Абросимову, яку він відвіз до США, щоб вона могла там народити двох дітей.19:30 Через ворожі удари по Станіславу на Херсонщині загинув 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.19:22 Речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Попри це, українські військові намагаються контратакувати і тиснути по флангах у передмісті. За добу їм удалося просунутися на 200 – 400 метрів.19:20 Юсов каже, що сьогоднішні події на Бєлгородщині активізують та актуалізують створення такої "зони безпеки" – демілітаризованої зони. Особливо це важливо для українців, адже ворог останнім часом все частіше використовував прикордонні території росіян для терористичних атак та ракетних обстрілів, від яких гинуть мирні мешканці й нищиться цивільна інфраструктура.18:30 Військовий експерт Олег Жданов встверджує, що російське військове командування не дозволить ПВК "Вагнера" вийти з Бахмута, особливо – керівник генштабу Росії Валєрій Герасимов.18:28 У Бєлгородській області оголосили про введення правового режиму "контртерористичної операції". Кажуть, що це вимушені дії, аби убезпечити громадян. До слова, термін допоки діятиме стан – не вказують.18:10 Представник ГУР Юсов розповів, що росіяни на тлі подій у Бєлгородській області вирішили провести евакуацію ядерних боєприпасів неподалік Грайворона. Зокрема, мовиться про військовий об'єкт "Бєлгород-22".18:05 У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що в Офісі Президента почали готувати найближчі тижні. Невдовзі Україна проведе нові переговори з партнерами, а у наших захисників з'явиться більше зброї.
Звернення Зеленського за 22 травня: дивіться відео17:58 Видання WSJ прогнозує, що невдовзі Україна отримає гарантії безпеки одразу від кількох європейських держав. А головним захисником від Росії ймовірно стануть США.17:39 У Бєлгороді росіяни у паніці оголосили план "Едельвейс". Він передбачає збір особового складу, оперативного штабу МВС Росії, ГУ МВС, УВС по суб'єктах Російської Федерації.
17:34 Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував подвї у Бєлгородській області.
Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки на Дніпропетровську область / Фото Дніпропетровська ОВА
Над Бєлгородщиною літають військові вертольоти: відео15:48 Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".15:24 Ганна Маляр розповіла, що від ПВК "Вагнера" майже нічого не залишилось. Попри це, ворог продовжує стягувати на Схід свої війська.15:15 Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що нещодавня "бавовна" розцвіла в районі постійного скупчення російських окупантів та їхньої військової техніки, зокрема й військових гелікоптерів.15:11 Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що росіяни зробили велику помилку у війні, адже не врахували, що ЗСУ вже воюють 9 років. Крім того, наші воїни систематично навчаються за кордоном.15:10 У ГУР заявили, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородщини для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.15:01 Делегація лідерів шести африканських країн має намір відвідати Київ та Москву. Африканські лідери, зокрема, обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та можливість обмінів полоненими.14:42 Начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до російських військових і закликав їх здатися. "Буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя", – сказав начальник ГУР.
Звернення Буданова до російських військових: дивіться відео14:32 Бійці РДК заявили, що повністю звільнили Козинку Бєлгородської області. Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.
Карта Бєлгородської області стала частково сірою / Скриншот DeepState
13:14 У мережі вже поширили відео, як у Бєлгородську область заїжджав танк. Ймовірно, він заїхав на територію пропускного пункту "Грайворон" на кордоні з Росією.
Окрім того, у регіоні горів пункт ФСБ. Також російська влада повідомила про вибухи на заході Бєлгородщини. Зокрема, нібито у Грайворонському міському окрузі щонайменше з дев'ятої години ранку було чутно "бавовну".
Російські добровольці з технікою: дивіться відео РДК
У росіян горів пункт ФСБ: дивіться відео13:05 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що епіцентр боїв зараз – на Сході України. За словами заступниці Резнікова, росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому найзапекліші бої – Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог стягує саме на Бахмутський напрямок.12:12 Бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, завітали на Бєлгородщину та Брянщину. Бійці показали себе біля табличок Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка та заявили: "Час боротьби за свободу Росії настав". 12:08 Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС у Брюсселі заявив, що українські пілоти вже почали тренування на F-16. Посадовець додав: "Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду".11:18 Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що наші захисники утримують позиції в Бахмуті. За його словами, оборонна стратегія щодо Бахмута має декілька цілей:
- не дати окупантам системно прорвати оборону ЗСУ, знищити бойові порядки, оточити місто та змусити наші війська відступати;
- знекровити росіян та максимально завдати їм втрат. Завдяки ЗСУ, вагнерівці на межі виконання бойових завдань. Росія змушена їх підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ та піхотних підрозділів.
Також ЗСУ продовжують утримувати позиції в самому Бахмуті в південно-західній частині міста та проводити, коли є така можливість та немає великого ризику втрат, контрнаступальні операції на флангах. Ситуація важка, але контрольована.10:57 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія вночі проти 22 травня, атакуючи Дніпропетровщину, цілила по військових та інфраструктурних об'єктах. Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук пояснила, що наші військові збили все, що змогли. Адже Україні потрібне підсилення ППО, зокрема, засоби проти балістичних ракет. 10:11 Російське військове керівництво анонсувало створення нового "елітного" авіаційного підрозділу "Шторм" для дій над Україною. Британська розвідка заявила, що підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback та ескадрильї ударних гелікоптерів.
У Міноборони Британії пояснили, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС не впоралися з ударами по українських позиціях. 9:43 Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у ніч проти 22 травня у місті не було вибухів. Міський голова запевнив, що інформація, яку поширюють новинні сайти не відповідає дійсності. 9:36 Російські загарбники вкотре атакували Запорізьку АЕС. Саме тому станція перейшла у режим блекауту. Там вночі відключилась остання високовольтна лінія передач, з якої тимчасово окупована ЗАЕС живилась для власних потреб.
Це трапилось вже всьоме з часу окупації станції росіянами. На ЗАЕС автоматично ввімкнулись всі дизель-генератори. Запасу палива вистачить на 10 діб. Якщо живлення за цей час не подадуть, то можлива аварія з радіаційними наслідками для всього світу.8:39 Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що Росія атакувала Дніпропетровську область, щоб "виміряти", з яких боків регіон може бути вразливим. Окупанти, ймовірно, хочуть знайти недостатньо захищені від прильотів місця.8:37 Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України у Херсонській області "отрицательного взлета" зазнав російський Су-35. Військові уточнюють обставини падіння російського літака. 8:31 Росія атакувала військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131. Тобто Кремль випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" – з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 – з окупованої території Запорізької області;
- 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 – з південного та північного напрямків.
Наші сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.7:42 Росія втратила на війні в Україні за останню добу 720 окупантів та один літак. З початку повномасштабного вторгнення – 203 880 одиниць особового складу.
Втрати Росії за 22 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
- поранили 27-річного чоловіка – він у лікарні у стані середньої тяжкості;
- пошкодили декілька будівель рятувального підрозділу – виникли дві пожежі, які вже загасили;
- знищили понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені;
- побили 25 приватних машин та 2 автобуси;
- влучили по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечили 3 будівлі;
- зачепили 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудівлі;
- потрощили 6 авто.
Окрім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав дрон і там знайшли уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб. У лікарню потрапили жінки 52 та 70 років.7:23 Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден ще не ухвалив остаточне рішення, чи передаватимуть США винищувачі F-16 Україні. Проте Салліван пояснив, що, виходячи з грошей, які виділив Конгрес, є багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Тому, можливо, США більше зосередяться на передачі третьою стороною. 7:01 Пропагандисти написали, що у Сімферополі нібито стався підрив лінії енергопостачання. Ввечері 21 травня мешканці залишились без світла. Енергетики відразу розпочали там ремонт. 6:30 В американському Інституті вивчення війни пояснили, що ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута, тому росіянам знадобиться підкріплення. Ба більше, це може призвести до тактичного оточення сил ПВК "Вагнера" у місті.6:16 У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу відбулось 37 бойових зіткнень на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де ворог продовжує зосереджувати основні зусилля. Окрім того, відомо, що:
- Росія скоротила термін підготовки особового складу з-поміж засуджених до 10 днів. Їхній базовий табір розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Туди завезли з Росії орієнтовно 1000 осіб;
- авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах;
- ЗСУ знищили 3 ворожі розвідувальні дрони різного типу, а також 5 ударних;
- підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль росіян.
У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.
У Москві літає прапор "Свобода Росії": дивіться відео
Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!
– йдеться у повідомленні.