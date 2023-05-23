ЗСУ тренуються на F-16, "звільнення" Бєлгородської області: хронологія 453 дня війни

Росія не полишає спроб наступати на Україну. Найважча ситуація на Бахмутському напрямку. Проте ЗСУ потужно ліквідовують ворогів та їхню техніку.

Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте ЗСУ рухаються до оточення Бахмута, партнери роблять кроки щодо F-16: хронологія 452 дня війни

12 країн-членів НАТО обговорили зміцнення східного флангу й обороноздатність України. Також підіймалося питання підготовки до липневого саміту. Існує ймовірність, що саме під час нього вирішать перспективи нашої країни в отриманні членства в Альянсі.У Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза ракетного удару, але дуже швидко почали ширитися відбої. На щастя, минулося без атак.Представник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу прокоментував ситуацію в Україні. Він наголосив, що наша держава сама вирішує, як вести бойові дії. Водночас він підкреслив, що у цій кровопролитній війні саме Кремль – агресор.Ексміліціонер, який готував вибухи на одеській залізниці, отримав довічне за це. Зауважимо, що чоловік не розкаявся за скоєне. Ба більше, лиш пошкодував, що його передчасно викрили.Тимчасовий виконувач обов'язків командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, вдалося фактично стерти з лиця землі батальйон 72-ї бригади регулярних військ Росії.

Хочу зазначити, що 72-а бригада регулярних військ Росії позбавилася фізично двох рот – понад 100 осіб "двохсотими" і понад 100 осіб "трьохсотими",

– наголосив він.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона. За його словами, США планують розпочати постачання літаків в Україну найближчими місяцями.Семеро бійців 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ полонили росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм".

Семеро розвідників взяли у полон 22 спецпризначенців: дивіться відео

Бійці РДК віджали БТР у російських ФСБ-шників.

РДК розповідають, де взяли БТР: відео

21:06 За даними Генштабу, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Додамо, що сьогодні наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 2 удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Також нашим захисникам вдалось знищити російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 райони зосередження озброєння та військової техніки,

3 склади боєприпасів,

11 артилерійських засобів,

радіолокаційну станцію противника.

За словами російських добровольців, ситуація у Бєлгородській області нині складна. Проте легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Це і є головною метою "Свободи Росії".У тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, стріляли, ймовірно, над Севастопольською бухтою. Проте пізніше у Росії традиційно сказали, що "нічого не трапилось" і в місті "все спокійно".У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.

Прапор добровольчого легіону літає у центрі Москви: відео

Розслідувачі видання The Insider запевняють, що у Володимира Соловйова не лише три вілли та квартира на озері Комо. Він ще й приховує свою другу сім'ю. Мовиться про Світлану Абросимову, яку він відвіз до США, щоб вона могла там народити двох дітей.Через ворожі удари по Станіславу на Херсонщині загинув 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.Речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Попри це, українські військові намагаються контратакувати і тиснути по флангах у передмісті. За добу їм удалося просунутися на 200 – 400 метрів.Юсов каже, що сьогоднішні події на Бєлгородщині активізують та актуалізують створення такої "зони безпеки" – демілітаризованої зони. Особливо це важливо для українців, адже ворог останнім часом все частіше використовував прикордонні території росіян для терористичних атак та ракетних обстрілів, від яких гинуть мирні мешканці й нищиться цивільна інфраструктура.Військовий експерт Олег Жданов встверджує, що російське військове командування не дозволить ПВК "Вагнера" вийти з Бахмута, особливо – керівник генштабу Росії Валєрій Герасимов.У Бєлгородській області оголосили про введення правового режиму "контртерористичної операції". Кажуть, що це вимушені дії, аби убезпечити громадян. До слова, термін допоки діятиме стан – не вказують.Представник ГУР Юсов розповів, що росіяни на тлі подій у Бєлгородській області вирішили провести евакуацію ядерних боєприпасів неподалік Грайворона. Зокрема, мовиться про військовий об'єкт "Бєлгород-22".У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що в Офісі Президента почали готувати найближчі тижні. Невдовзі Україна проведе нові переговори з партнерами, а у наших захисників з'явиться більше зброї.

Звернення Зеленського за 22 травня: дивіться відео

Видання WSJ прогнозує, що невдовзі Україна отримає гарантії безпеки одразу від кількох європейських держав. А головним захисником від Росії ймовірно стануть США.У Бєлгороді росіяни у паніці оголосили план "Едельвейс". Він передбачає збір особового складу, оперативного штабу МВС Росії, ГУ МВС, УВС по суб'єктах Російської Федерації.

17:34 Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував подвї у Бєлгородській області.

Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії,

– йдеться у повідомленні.

На війні загинув молодий військовослужбовець ЗСУ Євген Зінов'єв із Харківської області. Воїну було лише 28 років.Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин знову заявив, що виводить своїх найманців з Бахмута. Власник ПВК "Вагнера" стверджує, 1 червня ні одного (живого) вагнерівця не буде у місті.В Росії заявили, що під час подій у Бєлгородській області у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Крім того, поранено два співробітники МНС.Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом. Також терористичний режим в Росії визнано рашизмом.В Дніпропетровській ОВА показали жахливі руйнування після атаки. Відомо, що російські снаряди пошкодили 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних будівель, а також дитсадок, магазини та адмінбудівлі.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / Фото Дніпропетровська ОВА

У Бєлгородській області упав вертоліт Мі-8 – що стало причиною падіння наразі невідомо. А на Донеччині окупанти позбулись Мі-4 – його приземлили ЗСУ.У Харківській області оголосили повітряну тривогу. Відразу після повідомлення про загрозу обстрілів на Харківщині пролунали потужні вибухи.Добровольці продовжують просування Бєлгородською областю. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти. У мережі публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидають теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.

Над Бєлгородщиною літають військові вертольоти: відео

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".Ганна Маляр розповіла, що від ПВК "Вагнера" майже нічого не залишилось. Попри це, ворог продовжує стягувати на Схід свої війська.Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що нещодавня "бавовна" розцвіла в районі постійного скупчення російських окупантів та їхньої військової техніки, зокрема й військових гелікоптерів.Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що росіяни зробили велику помилку у війні, адже не врахували, що ЗСУ вже воюють 9 років. Крім того, наші воїни систематично навчаються за кордоном.У ГУР заявили, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородщини для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.Делегація лідерів шести африканських країн має намір відвідати Київ та Москву. Африканські лідери, зокрема, обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та можливість обмінів полоненими.Начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до російських військових і закликав їх здатися. "Буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя", – сказав начальник ГУР.

Звернення Буданова до російських військових: дивіться відео

Бійці РДК заявили, що повністю звільнили Козинку Бєлгородської області. Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.



Карта Бєлгородської області стала частково сірою / Скриншот DeepState

Майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що окупанти обстрілюють Дніпро, Одесу та інші великі міста України, адже їм не вдається потрапити у будь-яку ціль у Києві.У Білорусі помилували активіста та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Раніше йому загрожували 8 років позбавлення волі.Майор 3 штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін розповів, що українські війська фактично знищили бойовиків з Донбасу. Адже протягом 9 років війни мобілізовані із псевдореспублік брали участь у бойових діях. Тепер їх майже не залишилось – на 90% воюють інші люди, які не мають підготовки.

13:14 У мережі вже поширили відео, як у Бєлгородську область заїжджав танк. Ймовірно, він заїхав на територію пропускного пункту "Грайворон" на кордоні з Росією.

Окрім того, у регіоні горів пункт ФСБ. Також російська влада повідомила про вибухи на заході Бєлгородщини. Зокрема, нібито у Грайворонському міському окрузі щонайменше з дев'ятої години ранку було чутно "бавовну".

Російські добровольці з технікою: дивіться відео РДК

У росіян горів пункт ФСБ: дивіться відео

не дати окупантам системно прорвати оборону ЗСУ, знищити бойові порядки, оточити місто та змусити наші війська відступати;

знекровити росіян та максимально завдати їм втрат. Завдяки ЗСУ, вагнерівці на межі виконання бойових завдань. Росія змушена їх підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ та піхотних підрозділів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що епіцентр боїв зараз – на Сході України. За словами заступниці Резнікова, росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому найзапекліші бої – Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог стягує саме на Бахмутський напрямок.Бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, завітали на Бєлгородщину та Брянщину. Бійці показали себе біля табличок Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка та заявили: "Час боротьби за свободу Росії настав".Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС у Брюсселі заявив, що українські пілоти вже почали тренування на F-16. Посадовець додав: "Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду".Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що наші захисники утримують позиції в Бахмуті. За його словами, оборонна стратегія щодо Бахмута має декілька цілей:

Також ЗСУ продовжують утримувати позиції в самому Бахмуті в південно-західній частині міста та проводити, коли є така можливість та немає великого ризику втрат, контрнаступальні операції на флангах. Ситуація важка, але контрольована.

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" – з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 – з окупованої території Запорізької області;

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 – з південного та північного напрямків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія вночі проти 22 травня, атакуючи Дніпропетровщину, цілила по військових та інфраструктурних об'єктах. Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук пояснила, що наші військові збили все, що змогли. Адже Україні потрібне підсилення ППО, зокрема, засоби проти балістичних ракет.Російське військове керівництво анонсувало створення нового "елітного" авіаційного підрозділу "Шторм" для дій над Україною. Британська розвідка заявила, що підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback та ескадрильї ударних гелікоптерів.У Міноборони Британії пояснили, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС не впоралися з ударами по українських позиціях.Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у ніч проти 22 травня у місті не було вибухів. Міський голова запевнив, що інформація, яку поширюють новинні сайти не відповідає дійсності.Російські загарбники вкотре атакували Запорізьку АЕС. Саме тому станція перейшла у режим блекауту. Там вночі відключилась остання високовольтна лінія передач, з якої тимчасово окупована ЗАЕС живилась для власних потреб.Це трапилось вже всьоме з часу окупації станції росіянами. На ЗАЕС автоматично ввімкнулись всі дизель-генератори. Запасу палива вистачить на 10 діб. Якщо живлення за цей час не подадуть, то можлива аварія з радіаційними наслідками для всього світу.Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що Росія атакувала Дніпропетровську область, щоб "виміряти", з яких боків регіон може бути вразливим. Окупанти, ймовірно, хочуть знайти недостатньо захищені від прильотів місця.Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України у Херсонській області "отрицательного взлета" зазнав російський Су-35. Військові уточнюють обставини падіння російського літака.Росія атакувала військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131. Тобто Кремль випустив:

Наші сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Росія втратила на війні в Україні за останню добу 720 окупантів та один літак. З початку повномасштабного вторгнення – 203 880 одиниць особового складу.



Втрати Росії за 22 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

поранили 27-річного чоловіка – він у лікарні у стані середньої тяжкості;

пошкодили декілька будівель рятувального підрозділу – виникли дві пожежі, які вже загасили;

знищили понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені;

побили 25 приватних машин та 2 автобуси;

влучили по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечили 3 будівлі;

зачепили 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудівлі;

потрощили 6 авто.

У Дніпропетровській області у ніч проти 22 травня Повітряне командування "Схід" збило 15 дронів та 4 крилаті ракети. На жаль, є прильоти. Так, окупанти:

​Окрім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав дрон і там знайшли уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб. У лікарню потрапили жінки 52 та 70 років.

Росія скоротила термін підготовки особового складу з-поміж засуджених до 10 днів. Їхній базовий табір розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Туди завезли з Росії орієнтовно 1000 осіб;

авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах;

ЗСУ знищили 3 ворожі розвідувальні дрони різного типу, а також 5 ударних;

підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль росіян.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден ще не ухвалив остаточне рішення, чи передаватимуть США винищувачі F-16 Україні. Проте Салліван пояснив, що, виходячи з грошей, які виділив Конгрес, є багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Тому, можливо, США більше зосередяться на передачі третьою стороною.Пропагандисти написали, що у Сімферополі нібито стався підрив лінії енергопостачання. Ввечері 21 травня мешканці залишились без світла. Енергетики відразу розпочали там ремонт.В американському Інституті вивчення війни пояснили, що ЗСУ відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута, тому росіянам знадобиться підкріплення. Ба більше, це може призвести до тактичного оточення сил ПВК "Вагнера" у місті.У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу відбулось 37 бойових зіткнень на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де ворог продовжує зосереджувати основні зусилля. Окрім того, відомо, що:Під час масованої повітряної тривоги в Україні Росія атакувала Дніпропетровську область із різних видів далекобійного озброєння: ракет Х-22, Х-101/555 та "Шахедів". У місцевій ОВА наголосили, що Сили оборони свою роботу виконали.У селі Головчино Бєлгородської області Росії спалахнула пожежа. Це трапилось нібито після "атаки безпілотника". Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що нібито снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села і там зайнявся дах. РосЗМІ писали, що нібито пожежу вже локалізували. Постраждалих традиційно "немає".Українські Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня могли збити ворожий літак Су-35. Він мінуснувся над Чорним морем, коли летів бомбардувати Херсон. Начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук написав: "Видовище зі збитим "аналоговнєтним" Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим". Проте згодом він чомусь видалив допис.

У телеграм-каналі добровольчого легіону оприлюднили цікаві відео. На кадрах видно, що просто у центрі Москві літає прапор легіону, прикріплений до повітряних кульок.

У Москві літає прапор "Свобода Росії": дивіться відео

Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви. Продовжуємо тримати у курсі. Росія буде вільною!

– йдеться у повідомленні.