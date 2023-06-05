Ворожа ДРГ на Харківщині, інцидент між військовими суднами США й Китаю: хронологія 467 дня війни

Російські загарбники не відмовились від своїх злочинних намірів. Окупанти далі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Проте ЗСУ успішно протистоять окупантам. Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Сході відбулось 29 бойових зіткнень. Росія здійснила невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, та завдала ракетних ударів в районах Вовчанська, Чугуєва та авіаційних ударів в районах Івашків, Огірцевого, Гатище Харківської області. Гатили також з мінометів та артилерії.ЗМІ повідомили про вкрай небезпечний інцидент між військовими кораблями США та Китаю. Мовляв, вони 3 червня у Тайванській протоці корабель Китаю наблизився до лінії приблизно за 150 метрів від удару по есмінцю США. За даними очевидців, це була провокація з боку Китаю.Кадиров запропонував перекинути 70 тисяч кадирівців на "захист" Бєлгородщини від "ворогів". Мовляв, кадирівці "готові виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача Росії".Євгеній Пригожин звинуватив міноборони Росії в обстрілі вагнерівців, коли ті виходили з Бахмута. "Кухар Путіна" заявив, що нібито російські окупанти мінували тили вагнерівців. Мовиться про околиці Опитного та Озарянівки, що на окупованій Донеччині. Проте ПВК "Вагнера" це помітили та розмінували територію, нібито пошкоджений один російський БТР "Урал".