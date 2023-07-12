Атака "Шахедами" на Київщині: хронологія 504 дня війни

12 липня 2023, 06:22
Читать новость на русском

Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог продовжує тримати свої війська на наших землях. Попри це ЗСУ відважно працюють та відвойовують українську територію.

Яка ситуація у дипломатії під час другого дня проведення саміту НАТО у Вільнюсі та що відбувається на фронті в Україні – читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Києву запропонують план вступу в НАТО, далекобійні ракети від Франції: хронологія 503 дня війни

 
4:38 Міський голова Мелітополя розповів, що росіяни в очікуванні Сил оборони України продовжують укріплюватися в Мелітополі. Вони готують фортифікаційні споруди, братські могили та крематорії. Також вороги звозять особовий склад.2:40 Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію. У документів наголосили, що примирення між нашими державами, над побудовою якого представники обох народів працювали роками, "має включати також визнання провини та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни". 1:23 Подекуди в Україні пролунала повітряна тривога. Росія запустила по Київській області дрони-камікадзе типу "Шахед". У Київській міській військовій адміністрації заявили, що всі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва виявили та збили сили та засоби ППО.00:56 Журналіст Денис Казанський звернув увагу на відео російських волонтерів Романа та Маргарити Кривцових з Курська, які ниють, що у них складається враження, що 70% населення Херсонської та Запорізької області проти них. Росіянин додав, що серед мешканців тимчасово окупованих територій багато тих, хто здає позиції росіян.
Автор: Діана Квасневська