Атака "Шахедами" на Київщині: хронологія 504 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог продовжує тримати свої війська на наших землях. Попри це ЗСУ відважно працюють та відвойовують українську територію.

Яка ситуація у дипломатії під час другого дня проведення саміту НАТО у Вільнюсі та що відбувається на фронті в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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Міський голова Мелітополя розповів, що росіяни в очікуванні Сил оборони України продовжують укріплюватися в Мелітополі. Вони готують фортифікаційні споруди, братські могили та крематорії. Також вороги звозять особовий склад.Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію. У документів наголосили, що примирення між нашими державами, над побудовою якого представники обох народів працювали роками, "має включати також визнання провини та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни".Подекуди в Україні пролунала повітряна тривога. Росія запустила по Київській області дрони-камікадзе типу "Шахед". У Київській міській військовій адміністрації заявили, що всі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва виявили та збили сили та засоби ППО.Журналіст Денис Казанський звернув увагу на відео російських волонтерів Романа та Маргарити Кривцових з Курська, які ниють, що у них складається враження, що 70% населення Херсонської та Запорізької області проти них. Росіянин додав, що серед мешканців тимчасово окупованих територій багато тих, хто здає позиції росіян.