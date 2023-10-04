Вибухи у Кривому Розі, як вплине відставка Маккарті на допомогу ЗСУ: хронологія 588 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, адже окупаційні війська досі беруть участь в бойових діях. Проте наші військові потужно відбивають атаки ворога.

Яка ситуація на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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