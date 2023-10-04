Вибухи у Кривому Розі, як вплине відставка Маккарті на допомогу ЗСУ: хронологія 588 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, адже окупаційні війська досі беруть участь в бойових діях. Проте наші військові потужно відбивають атаки ворога.
Яка ситуація на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ не виключив можливості проведення виборів під час повномасштабної російсько-української війни. Президент України назвав це непростою справою. Джозеф Байден виступив перед західними журналістами. У президента США запитали, чи обіцяв він передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Американський лідер не дав прямої відповіді на питання. Замість цього Байден сказав, що США виконали все, про що просив Володимир Зеленський. Україна отримала від США зброю, що була конфіскована в Ірану. Мовиться про понад один мільйон захоплених іранських боєприпасів. Військово-морські сили Центрального командування США забрали ці снаряди з транзитного судна без громадянства "МАРВАН 1" ще 9 грудня 2022 року. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) намагався передати ці боєприпаси хуситам в Ємені, порушуючи таким чином Резолюцію Радбезу ООН. Андрій Єрмак виклав допис у соцмережах. У ньому керівник Офісу Президента запевнив, що українське небо буде захищеним від російських атак. За його словами, держава працює з партнерами над "щитом". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни завдали 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, а також здійснили 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, в результаті атак окупантів є загиблі та поранені цивільні. Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямку. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом дня наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Наші підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління, один склад боєприпасів, 10 артилерійських засобів та 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Голова МЗС України Дмитро Кулеба переговорив з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстрьомом. Вони домовилися про двосторонні переговори щодо гарантій безпеки для нашої держави згідно з декларацією G7. Також міністри обговорили європейську інтеграцію України. Крім цього Кулеба та Білльстрьом обсудили роботу над початком переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року. Володимир Зеленський під час інтерв'ю західним ЗМІ розповів про основні складнощі контрнаступу. За його словами, ЗСУ бракує засобів ППО та боєприпасів. Серед викликів український лідер також назвав російські мінні поля та зиму. Голова держави наголосив, що Україна має пройти зимовий період, не втративши ініціативи на полі бою. У Сумській області близько 19:00 оголосили повітряну тривогу. Після цього жителів попередили про ракетну небезпеку. Згодом з'ясувалося, що на Сумщині зафіксували безпілотник російських окупантів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому дрону. Володимир Зеленський провів зустріч з Онуром Четінджевізом, який є головою правління Onur Group, та послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Український лідер подякував Onur Group за підтримку України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії та передачу техніки ЗСУ. Також голова держави висловив подяку турецькому дипломату, який завершує свою роботу в Україні. Під час зустрічі Зеленський вручив Ягмуру Ахмету Гюльдере та Онуру Четінджевізу ордени "За заслуги" ІІ ступеня. Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі 24 Каналу повідомив про просування наших воїнів на кількасот метрів на південному фланзі Бахмутського напрямку. Після звільнення Кліщіївки та Андріївки ЗСУ закріплюють успіх поблизу Бахмута. В районі залізниці тривають запеклі бої. Сили оборони завдають ударів по тилах російських окупантів, зокрема й по трасі Бахмут – Горлівка. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ільхамом Алієвим. Він подякував Азербайджану за значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема в енергетичному секторі. Український лідер та його азербайджанський колега підтвердили відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також вони обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії. Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про часткові успіхи ЗСУ. На заході від Роботиного вони просунулися на 100 – 600 метрів на визначених напрямках. На Мелітопольському напрямку українські захисники тиснуть на ворога та беруть окупантів у полон. Там протягом останніх 3 днів вони отримали 25 російських полонених. В Альянсі висловили занепокоєння через поступове закінчення боєприпасів для України. Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що союзники віддають ЗСУ снаряди з наполовину або менш заповнених складів у Європі, які закінчуються. В НАТО закликали країни-члени Альянсу пришвидшити виробництво боєприпасів, щоб наша держава могла далі протистояти агресії з боку Росії. У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Люди їх чули у місті та за його межами. А саме на мисі Фіолент, у районі Козачої Бухти, а також в Гагарінському районі та біля метро. Також місцеві жителі повідомляли про звуки стрільби. Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорювалися потреби наших захисників на Харківщині та звірялася динаміка надходження основних калібрів. Голова держави також заслухав звіти розвідок та поточні результати діяльності СБУ. Також український лідер ознайомився зі звітом голови МВС Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів з боку Росії. Президент провів окрему тривалу нараду з очільником ГУР МО Кирилом Будановим. Він пообіцяв розповісти деталі згодом. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу заявив, що це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Спецпризначенці ГУР МО десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Розвідники з підрозділів "Стугна" та "Братство" вступили в жорстокий бій з загарбниками. В результаті росіяни зазнали значних втрат. На жаль, спецпризначенці також зазнали втрат, проте вони неспівмірні з російськими. У Запоріжжі після обіду близько 15:00 люди чули звуки вибухів. Перед цим близько 14:55 в області оголошували повітряну тривогу, а голова Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав жителів про ракетну небезпеку. В соцмереж повідомляли про ймовірну фіксацію російського дрона в небі над Запорізькою областю. Поки що немає офіційних підтверджень чи спростувань інформації про вибух. Спецпризначенці з української розвідки десантувались на території Криму і завдали удару по окупантах. В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Міський голова Мелітополя саркастично зауважив, що українські захисники долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували російські терористи. Служба безпеки України вразила комплекс ППО С-400 "Тріумф" в ніч проти 4 жовтня у Бєлгородській області Росії. Джерела 24 Каналу розповіли, що на викладених росіянами відео чутно орієнтовно 20 вибухів в місці розташування "Тріумфу" та його РЛС. Також під час атаки у сусідніх населених пунктах зникло світло. Високопосадовець Європейського Союзу на умовах анонімності заявив, що рішення про переговори щодо вступу України в ЄС буде в грудні 2023 року. За його словами, дискусія щодо вступу України в ЄС буде в грудні. Окрім того, рішення відповідно буде ухвалене в грудні на основі звіту Комісії. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що погода не заважатиме ЗСУ продовжувати вести контрнаступ ще 6–8 тижнів – орієнтовно півтора-два місяці. Наталія Гуменюк розповіла, що ворожі кораблі та катери чорноморського флоту Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Вороги тільки інколи з'являються біля узбережжя Криму, але ближче за мис Тарханкут не виходять. Британська розвідка пояснила, що означає ліквідація Росією власного Су-35. За словами Міноборони Великої Британії, це відбулось в районі Токмака Запорізької області, де росіяни розмістили штаб. За словами розвідників, ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Очевидно, що вони перебувають в дуже високому стані готовності, адже ЗСУ завдає ефективних глибоких ударів по таких місцях. Росіяни заявили, що у Карачеві Брянської області дрон нібито атакував військову частину. За словами пропагандистів, безпілотник буцімто вибухнув. Вибухи у Брянській області 4 жовтня: дивіться відео Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу вже у 2030 році. Це відбудеться за умови, якщо обидві сторони зроблять домашнє завдання. Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив цю інформацію. Попередньо відомо, що ворог атакував ракетами. Сили оборони України продовжують: Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вдарили по 21 артилерійському засобу ворога. У американському Інституті вивчення війни заявили, що у росіян на Оріхівському напрямку Запоріжжя значно погіршились бойові можливості. За даними ISW, окупанти не можуть проводити контратаки. Колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті, якого вперше в історії США відправили у відставку 3 жовтня дав пресконференцію. Він запевнив, що не укладав з Білим домом сторонньої угоди щодо допомоги Україні. Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток", Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що, попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні. І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення, Водночас невелика кількість дуже активних республіканців виступають проти цієї допомоги, та вони не представляють свою партію і її керівництво. За його словами, відсутність допомоги може вплинути на поле бою, тож не можна допустити переривання підтримки ЗСУ. У Росії вночі проти 4 жовтня пролунали вибухи. Російські ЗМІ написали, що вибухи чули в Бєлгороді й Брянську. Губернатор Бєлгородськой області Вячєслав Гладков традиційно заявив, що нібито в області працює ППО, яка "збиває ворожі цілі". За даними телеграм-каналів, ймовірною причиною вибухів у прикордонних районах країни-терориста можуть бути удари по пускових установках ворогів, якими вони регулярно атакують Україну.
Зеленський оцінив шанси проведення виборів під час війни
Як пояснив голова держави, виборчі процеси можуть відбутися в умовах дії воєнного стану якщо вдасться розв'язати два питання. А саме внести необхідні зміни до законодавства та гарантувати безпеку учасникам голосування.
Байден відповів на питання про ATACMS
США передали Україні іранську зброю
Єрмак заявив, що небо України буде захищеним
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках
Україна та Швеція домовились про початок переговорів про гарантії безпеки
Зеленський розповів, чого бракує ЗСУ
На Сумщині працювала ППО
Зеленський зустрівся з послом Туреччини та головою правління компанії Onur Group
У ЗСУ є успіхи на Бахмутському напрямку
Президенти України та Азербайджану поспілкувалися телефоном
ЗСУ просунулися біля Роботиного
В НАТО закликали збільшити виробництво боєприпасів для ЗСУ
До Севастополя завітала "бавовна"
Зеленський провів нараду
В ГУР поділилися деталями спецоперації у Криму
У Запоріжжі чули вибухи
Спецпризначенці з ГУР десантувались в Криму
Вибухи в Токмаку
СБУ уразила ворожий ППО С-400 "Тріумф"
ДБР завершило розслідування найбільшої справи Майдану
Скільки часу погода сприятиме контрнаступу ЗСУ
Судна окупантів у Чорному морі не запливають далі мису Тарханкут
Значення знищеного російського Су-35
Дрон у Брянській області Росії
Україна може стати членом ЄС у 2030 році
Вибухи в Кривому Розі
Втрати ворога
Яка ситуація на фронті
На Запоріжжі значно погіршилися бойові можливості окупантів
Чи була угода з Білим домом щодо допомоги Україні
– заявив Маккарті.
Як відставка Маккарті вплине на нову допомогу Україні
– запевнив Кірбі.
Вибухи у Бєлгороді й Брянську
Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ не виключив можливості проведення виборів під час повномасштабної російсько-української війни. Президент України назвав це непростою справою.
Джозеф Байден виступив перед західними журналістами. У президента США запитали, чи обіцяв він передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Американський лідер не дав прямої відповіді на питання. Замість цього Байден сказав, що США виконали все, про що просив Володимир Зеленський.
Україна отримала від США зброю, що була конфіскована в Ірану. Мовиться про понад один мільйон захоплених іранських боєприпасів.
Військово-морські сили Центрального командування США забрали ці снаряди з транзитного судна без громадянства "МАРВАН 1" ще 9 грудня 2022 року. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) намагався передати ці боєприпаси хуситам в Ємені, порушуючи таким чином Резолюцію Радбезу ООН.
Андрій Єрмак виклав допис у соцмережах. У ньому керівник Офісу Президента запевнив, що українське небо буде захищеним від російських атак. За його словами, держава працює з партнерами над "щитом".
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни завдали 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, а також здійснили 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, в результаті атак окупантів є загиблі та поранені цивільні.
Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямку. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом дня наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Наші підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління, один склад боєприпасів, 10 артилерійських засобів та 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба переговорив з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстрьомом. Вони домовилися про двосторонні переговори щодо гарантій безпеки для нашої держави згідно з декларацією G7.
Також міністри обговорили європейську інтеграцію України. Крім цього Кулеба та Білльстрьом обсудили роботу над початком переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року.
Володимир Зеленський під час інтерв'ю західним ЗМІ розповів про основні складнощі контрнаступу. За його словами, ЗСУ бракує засобів ППО та боєприпасів.
Серед викликів український лідер також назвав російські мінні поля та зиму. Голова держави наголосив, що Україна має пройти зимовий період, не втративши ініціативи на полі бою.
У Сумській області близько 19:00 оголосили повітряну тривогу. Після цього жителів попередили про ракетну небезпеку.
Згодом з'ясувалося, що на Сумщині зафіксували безпілотник російських окупантів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому дрону.
Володимир Зеленський провів зустріч з Онуром Четінджевізом, який є головою правління Onur Group, та послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.
Український лідер подякував Onur Group за підтримку України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії та передачу техніки ЗСУ. Також голова держави висловив подяку турецькому дипломату, який завершує свою роботу в Україні. Під час зустрічі Зеленський вручив Ягмуру Ахмету Гюльдере та Онуру Четінджевізу ордени "За заслуги" ІІ ступеня.
Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі 24 Каналу повідомив про просування наших воїнів на кількасот метрів на південному фланзі Бахмутського напрямку. Після звільнення Кліщіївки та Андріївки ЗСУ закріплюють успіх поблизу Бахмута.
В районі залізниці тривають запеклі бої. Сили оборони завдають ударів по тилах російських окупантів, зокрема й по трасі Бахмут – Горлівка.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ільхамом Алієвим. Він подякував Азербайджану за значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема в енергетичному секторі.
Український лідер та його азербайджанський колега підтвердили відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також вони обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.
Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про часткові успіхи ЗСУ. На заході від Роботиного вони просунулися на 100 – 600 метрів на визначених напрямках.
На Мелітопольському напрямку українські захисники тиснуть на ворога та беруть окупантів у полон. Там протягом останніх 3 днів вони отримали 25 російських полонених.
В Альянсі висловили занепокоєння через поступове закінчення боєприпасів для України. Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що союзники віддають ЗСУ снаряди з наполовину або менш заповнених складів у Європі, які закінчуються.
В НАТО закликали країни-члени Альянсу пришвидшити виробництво боєприпасів, щоб наша держава могла далі протистояти агресії з боку Росії.
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Люди їх чули у місті та за його межами. А саме на мисі Фіолент, у районі Козачої Бухти, а також в Гагарінському районі та біля метро. Також місцеві жителі повідомляли про звуки стрільби.
Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорювалися потреби наших захисників на Харківщині та звірялася динаміка надходження основних калібрів. Голова держави також заслухав звіти розвідок та поточні результати діяльності СБУ.
Також український лідер ознайомився зі звітом голови МВС Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів з боку Росії. Президент провів окрему тривалу нараду з очільником ГУР МО Кирилом Будановим. Він пообіцяв розповісти деталі згодом.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу заявив, що це була операція диверсійно-розвідувального характеру.
Спецпризначенці ГУР МО десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Розвідники з підрозділів "Стугна" та "Братство" вступили в жорстокий бій з загарбниками.
В результаті росіяни зазнали значних втрат. На жаль, спецпризначенці також зазнали втрат, проте вони неспівмірні з російськими.
У Запоріжжі після обіду близько 15:00 люди чули звуки вибухів. Перед цим близько 14:55 в області оголошували повітряну тривогу, а голова Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав жителів про ракетну небезпеку.
В соцмереж повідомляли про ймовірну фіксацію російського дрона в небі над Запорізькою областю. Поки що немає офіційних підтверджень чи спростувань інформації про вибух.
Спецпризначенці з української розвідки десантувались на території Криму і завдали удару по окупантах.
В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Міський голова Мелітополя саркастично зауважив, що українські захисники долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували російські терористи.
Служба безпеки України вразила комплекс ППО С-400 "Тріумф" в ніч проти 4 жовтня у Бєлгородській області Росії.
Джерела 24 Каналу розповіли, що на викладених росіянами відео чутно орієнтовно 20 вибухів в місці розташування "Тріумфу" та його РЛС. Також під час атаки у сусідніх населених пунктах зникло світло.
Високопосадовець Європейського Союзу на умовах анонімності заявив, що рішення про переговори щодо вступу України в ЄС буде в грудні 2023 року.
За його словами, дискусія щодо вступу України в ЄС буде в грудні. Окрім того, рішення відповідно буде ухвалене в грудні на основі звіту Комісії.
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що погода не заважатиме ЗСУ продовжувати вести контрнаступ ще 6–8 тижнів – орієнтовно півтора-два місяці.
Наталія Гуменюк розповіла, що ворожі кораблі та катери чорноморського флоту Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Вороги тільки інколи з'являються біля узбережжя Криму, але ближче за мис Тарханкут не виходять.
Британська розвідка пояснила, що означає ліквідація Росією власного Су-35. За словами Міноборони Великої Британії, це відбулось в районі Токмака Запорізької області, де росіяни розмістили штаб.
За словами розвідників, ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Очевидно, що вони перебувають в дуже високому стані готовності, адже ЗСУ завдає ефективних глибоких ударів по таких місцях.
Росіяни заявили, що у Карачеві Брянської області дрон нібито атакував військову частину. За словами пропагандистів, безпілотник буцімто вибухнув.
Вибухи у Брянській області 4 жовтня: дивіться відео
Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу вже у 2030 році. Це відбудеться за умови, якщо обидві сторони зроблять домашнє завдання.
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив цю інформацію.
Попередньо відомо, що ворог атакував ракетами.
Сили оборони України продовжують:
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Наші підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вдарили по 21 артилерійському засобу ворога.
У американському Інституті вивчення війни заявили, що у росіян на Оріхівському напрямку Запоріжжя значно погіршились бойові можливості. За даними ISW, окупанти не можуть проводити контратаки.
Колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті, якого вперше в історії США відправили у відставку 3 жовтня дав пресконференцію. Він запевнив, що не укладав з Білим домом сторонньої угоди щодо допомоги Україні.
Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток",
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що, попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні.
І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення,
Водночас невелика кількість дуже активних республіканців виступають проти цієї допомоги, та вони не представляють свою партію і її керівництво.
За його словами, відсутність допомоги може вплинути на поле бою, тож не можна допустити переривання підтримки ЗСУ.
У Росії вночі проти 4 жовтня пролунали вибухи. Російські ЗМІ написали, що вибухи чули в Бєлгороді й Брянську.
Губернатор Бєлгородськой області Вячєслав Гладков традиційно заявив, що нібито в області працює ППО, яка "збиває ворожі цілі".
За даними телеграм-каналів, ймовірною причиною вибухів у прикордонних районах країни-терориста можуть бути удари по пускових установках ворогів, якими вони регулярно атакують Україну.