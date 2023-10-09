Успіх ЗСУ на Запоріжжі та Донеччині, росіяни мінують території: хронологія 593 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ продовжують відвойовувати все нові території. Наші військові день у день визволяють наші населені пункти.

Яка ситуація на фронті та у дипломатії на 593 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Ракетний удар по Костянтинівці, масований обстріл Херсона: хронологія 592 дня війни