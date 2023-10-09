Успіх ЗСУ на Запоріжжі та Донеччині, росіяни мінують території: хронологія 593 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ продовжують відвойовувати все нові території. Наші військові день у день визволяють наші населені пункти.
Яка ситуація на фронті та у дипломатії на 593 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові: Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни мінують території у районі Роботине – Вербове та намагаються зафіксувати наших військових на ділянках фронту, віддалених від західних районів Запорізької області. Так, мінування росіян завадили пересуванню важких українських вантажів та техніки на цих ділянках фронту протягом останніх днів. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Росія на фоні невдач проводить масштабну військову реформу. Зокрема, Кремль розвинув правові механізми реформування ленінградського військового округу. Також російське міноборони підготувало указ Путіна, в якому хочуть позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об'єднання". Окрім того, Росія хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією. Російські окупанти протягом останнього періоду трохи зменшили атаки артилерії та авіації через погіршення погоди. Адже на Таврійському напрямку хмарно та туман. Там менше літають дрони, а випускати снаряди без артилерійської розвідки абсурдно. Проте росіяни продовжують атакувати, зокрема завдають від 10 до 20 ударів.
Де просунулись ЗСУ
Росіяни мінують територію у районі Роботине – Вербове
Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО
Навчання пілотів на F-16
Ворог знизив активність на Таврійському напрямку
У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові:
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни мінують території у районі Роботине – Вербове та намагаються зафіксувати наших військових на ділянках фронту, віддалених від західних районів Запорізької області.
Так, мінування росіян завадили пересуванню важких українських вантажів та техніки на цих ділянках фронту протягом останніх днів.
Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Росія на фоні невдач проводить масштабну військову реформу. Зокрема, Кремль розвинув правові механізми реформування ленінградського військового округу.
Також російське міноборони підготувало указ Путіна, в якому хочуть позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об'єднання".
Окрім того, Росія хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.
Російські окупанти протягом останнього періоду трохи зменшили атаки артилерії та авіації через погіршення погоди. Адже на Таврійському напрямку хмарно та туман.
Там менше літають дрони, а випускати снаряди без артилерійської розвідки абсурдно. Проте росіяни продовжують атакувати, зокрема завдають від 10 до 20 ударів.