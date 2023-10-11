Росія почала новий наступ на Авдіївку, допомога від Британії: хронологія 595 дня війни

Росія продовжує спроби захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові щодня працюють над тим, щоб визволити кожен кілометр нашої землі.

Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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