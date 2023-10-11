Росія почала новий наступ на Авдіївку, допомога від Британії: хронологія 595 дня війни
Росія продовжує спроби захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові щодня працюють над тим, щоб визволити кожен кілометр нашої землі.
Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія 9 жовтня почала локалізовані контрнаступи в районі Авдіївки на Донеччині та на заході Запорізької області. Ймовірно, Росія вдається до таких дій, щоб відвести українські сили від району Роботине. Міністр оборони Великої Британії 11 жовтня оголосить про новий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів. Туди увійде зброя, яка необхідна для контрнаступу. Зокрема, щоб розміновувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури від обстрілів. Видання Washington Post написало, що Білий дім розглядає варіант об'єднання фінансування України разом з терміновим пакетом допомоги для Ізраїлю.
Ворог почав новий наступ на Авдіївку
Британія оголосить про новий пакет допомоги
Білий дім може об'єднати допомогу Україні та Ізраїля
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія 9 жовтня почала локалізовані контрнаступи в районі Авдіївки на Донеччині та на заході Запорізької області. Ймовірно, Росія вдається до таких дій, щоб відвести українські сили від району Роботине.
Міністр оборони Великої Британії 11 жовтня оголосить про новий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів. Туди увійде зброя, яка необхідна для контрнаступу. Зокрема, щоб розміновувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури від обстрілів.
Видання Washington Post написало, що Білий дім розглядає варіант об'єднання фінансування України разом з терміновим пакетом допомоги для Ізраїлю.