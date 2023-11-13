Допомога від Німеччини, Південна Корея допоможе Києву з дронами: хронологія 628 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші захисники мужньо боронять нашу землю. Українські герої день у день борються за кожен шматок окупованої ворогом території.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії, хто надає Україні допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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