Допомога від Німеччини, Південна Корея допоможе Києву з дронами: хронологія 628 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші захисники мужньо боронять нашу землю. Українські герої день у день борються за кожен шматок окупованої ворогом території.
Яка ситуація на фронті, у дипломатії, хто надає Україні допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості. "Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості", – сказав посадовець. Німецький канцлер Олаф Шольц назвав єдину умову, за якої переговори з Путіним важливі. Щоб почались перемовини, Росія має вивести війська з України. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що країна планує подвоїти допомогу України у 2024 році. Замість 4 Україні нададуть 8 мільярдів євро.
Які втрати окупантів на фронті
Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів
Ймовірність перемовин з Росією
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.
"Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості", – сказав посадовець.
Німецький канцлер Олаф Шольц назвав єдину умову, за якої переговори з Путіним важливі. Щоб почались перемовини, Росія має вивести війська з України.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що країна планує подвоїти допомогу України у 2024 році. Замість 4 Україні нададуть 8 мільярдів євро.