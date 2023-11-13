Допомога від Німеччини, Південна Корея допоможе Києву з дронами: хронологія 628 дня війни

13 листопада 2023, 06:36
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші захисники мужньо боронять нашу землю. Українські герої день у день борються за кожен шматок окупованої ворогом території.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії, хто надає Україні допомогу – читайте у тексті 24 Каналу

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08:01, 13 листопада

Які втрати окупантів на фронті

Тільки за останню добу Росія втратила на фронті 800 солдатів, з 24 лютого 2022 року – 311 550 окупантів. 


Втрати російської армії 13 листопада / Інфографіка Генштабу

06:33, 13 листопада

Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості. 

"Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості", – сказав посадовець.

06:31, 13 листопада

Ймовірність перемовин з Росією

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав єдину умову, за якої переговори з Путіним важливі. Щоб почались перемовини, Росія має вивести війська з України.

00:31, 13 листопада

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що  країна планує подвоїти допомогу України у 2024 році. Замість 4 Україні нададуть 8 мільярдів євро. 

Автор: Діана Квасневська