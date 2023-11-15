Зустріч Сі та Байдена, коли Сенат розгляне допомогу Україні: хронологія 630 дня війни
Росія після нібито "перегрупування" своїх військ на схід від Дніпра та заяв про його анулювання продовжує тримати війська в Україні. Проте ЗСУ активно мінусують ворогів, знищують їхню техніку та відвойовують наші землі.
Яка ситуація на фронті та у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Палата Представників США розгляне запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні після Дня Подяки. Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та украплення кордону з Мексикою. Палата представників США схвалила нове тимчасове фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну.Там не передбачена додаткова допомога Ізраїлю чи Україні. Проте анонімний чиновник Білого дому запевнив, що Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включно з фінансуванням Ізраїлю, України, гуманітарною допомогою, безпекою кордонів, WIC (Спеціальна додаткова програма харчування для жінок, немовлят та дітей) та іншими важливими пріоритетами, які повинні мати підтримку обох партій. 15 листопада запланована зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. Вони проведуть перемовини на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів, що багато оглядачів вважають, що наслідки цієї зустрічі суттєво вплинуть на геополітичну ситуацію на найближчі роки. З огляду на це, на зустрічі Байдена та Сі справді може прозвучати прохання США щодо зменшення допомоги Росії. Важливо, що Китай хоче домовлятись із Вашингтоном про збалансованість інтересів, тому що Пекіну також неприємно тривале затягування війни, Росія вдарила ракетою "Іскандер" по кафе під час поминок у селі Гроза Харківської області. На жаль, там загинуло щонайменше 53 людини. Анонімне джерело у правоохоронних органах розповіло, що деякі з осіб, які передали навідникам інформацію про поминальну церемонію за військовим у селі Гроза, також були присутніми на цьому обіді у кафе-ресторані. "Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутніми", – пояснив співрозмовник. За даними СБУ, ракету на село навели Дмитро та Володимир Мамони, які жили в цьому селі, проте вони перейшли на бік ворога та переїхали в Росію.
Коли в США розглянуть запит про допомогу Україні
Зустріч Сі та Байдена
– додав журналіст.
Джерела навідників у Грозі були на поминальному обіді
Палата Представників США розгляне запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні після Дня Подяки. Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та украплення кордону з Мексикою.
Палата представників США схвалила нове тимчасове фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну.Там не передбачена додаткова допомога Ізраїлю чи Україні.
Проте анонімний чиновник Білого дому запевнив, що Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включно з фінансуванням Ізраїлю, України, гуманітарною допомогою, безпекою кордонів, WIC (Спеціальна додаткова програма харчування для жінок, немовлят та дітей) та іншими важливими пріоритетами, які повинні мати підтримку обох партій.
15 листопада запланована зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. Вони проведуть перемовини на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів, що багато оглядачів вважають, що наслідки цієї зустрічі суттєво вплинуть на геополітичну ситуацію на найближчі роки.
З огляду на це, на зустрічі Байдена та Сі справді може прозвучати прохання США щодо зменшення допомоги Росії. Важливо, що Китай хоче домовлятись із Вашингтоном про збалансованість інтересів, тому що Пекіну також неприємно тривале затягування війни,
Росія вдарила ракетою "Іскандер" по кафе під час поминок у селі Гроза Харківської області. На жаль, там загинуло щонайменше 53 людини.
Анонімне джерело у правоохоронних органах розповіло, що деякі з осіб, які передали навідникам інформацію про поминальну церемонію за військовим у селі Гроза, також були присутніми на цьому обіді у кафе-ресторані.
"Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутніми", – пояснив співрозмовник.
За даними СБУ, ракету на село навели Дмитро та Володимир Мамони, які жили в цьому селі, проте вони перейшли на бік ворога та переїхали в Росію.