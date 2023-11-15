Зустріч Сі та Байдена, коли Сенат розгляне допомогу Україні: хронологія 630 дня війни

Росія після нібито "перегрупування" своїх військ на схід від Дніпра та заяв про його анулювання продовжує тримати війська в Україні. Проте ЗСУ активно мінусують ворогів, знищують їхню техніку та відвойовують наші землі.

Яка ситуація на фронті та у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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