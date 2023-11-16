Вночі ворог вдарив ракетами по Харківщині, а вранці запустив "Шахеди": хронологія 631 дня
Країна-агресорка не припиняє здійснювати терор проти цивільного населення України. У ніч проти 16 листопада окупанти атакували Харківську область ракетами.
Яка ситуація на фронті та на міжнародній аренті – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вночі 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу "Шахед". Крім того, о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Станом на 6:40 група ударних БпЛА рухалася у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей. Для Одещини, Миколаївщини та Кіровоградщини дали відбій. Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів" з півдня. Тривогу оголосили на Миколаївщині, Одещині та Кіровоградщини. Спочатку 1 група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, 2 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська. Далі безпілотники перебували в Одеській та Кіровоградській областей. Станом на 5:50 група ударних дронів заходила до Вінницької області. Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район. Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300. Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.
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Ворог запустив "Шахеди": вони прямують на Захід
Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами
Вночі 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу "Шахед".
Крім того, о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Станом на 6:40 група ударних БпЛА рухалася у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей.
Для Одещини, Миколаївщини та Кіровоградщини дали відбій.
Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів" з півдня.
Тривогу оголосили на Миколаївщині, Одещині та Кіровоградщини.
Спочатку 1 група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, 2 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська.
Далі безпілотники перебували в Одеській та Кіровоградській областей. Станом на 5:50 група ударних дронів заходила до Вінницької області.
Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.
Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин.
Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.
Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.