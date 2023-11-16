Вночі ворог вдарив ракетами по Харківщині, а вранці запустив "Шахеди": хронологія 631 дня

16 листопада 2023, 06:25
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Країна-агресорка не припиняє здійснювати терор проти цивільного населення України. У ніч проти 16 листопада окупанти атакували Харківську область ракетами.

Яка ситуація на фронті та на міжнародній аренті – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:37, 16 листопада

Над Миколаївщиною збили один "Шахед"

Вночі 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу "Шахед".

Крім того,  о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

07:36, 16 листопада

"Шахеди" вже на Заході

Станом на 6:40 група ударних БпЛА рухалася у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей.

Для Одещини, Миколаївщини та Кіровоградщини дали відбій.

06:15, 16 листопада

Ворог запустив "Шахеди": вони прямують на Захід

Близько 4 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів" з півдня. 

Тривогу оголосили на Миколаївщині, Одещині та Кіровоградщини.

Спочатку 1 група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, 2 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська.

Далі безпілотники перебували в Одеській та Кіровоградській областей. Станом на 5:50 група ударних дронів заходила до Вінницької області.

06:12, 16 листопада

Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами

Близько опівночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.

Ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. В області пролунали не менше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин.

Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.

Станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення не було. Наслідки влучання встановлюються.

Автор: Анастасія Колеснікова