Чергова атака "Шахедами": хронологія 649 дня війни
Ворог не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стримують наступ окупантів.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо військової допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Прокурори розслідуватимуть розстріл бійців ЗСУ, ворог атакував дронами: хронологія 648 дня війни
Росія запустила по Україні "Шахеди". Влада повідомляла, що ППО працювало у Хмельницькій області. Також наші військові збивали дрони на Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині. У телеграмі з'явилися фейкові акаунти міністра оборони Рустема Умєрова. Ім'я глави Міноборони використовують, щоб збирати інформацію від громадян України. Іноземна преса написала, що Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні. Журналісти отримали документи, які про це свідчать. Мовиться про, ймовірно, 20 мільярдів євро. Адже Німеччина хоче, щоб прямі поставки також враховувалися як пожертва у структуру. Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну,
Росія атакувала "Шахедами"
Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС
– йдеться у документі.
Росія запустила по Україні "Шахеди". Влада повідомляла, що ППО працювало у Хмельницькій області. Також наші військові збивали дрони на Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині.
У телеграмі з'явилися фейкові акаунти міністра оборони Рустема Умєрова. Ім'я глави Міноборони використовують, щоб збирати інформацію від громадян України.
Іноземна преса написала, що Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні.
Журналісти отримали документи, які про це свідчать. Мовиться про, ймовірно, 20 мільярдів євро. Адже Німеччина хоче, щоб прямі поставки також враховувалися як пожертва у структуру.
Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну,