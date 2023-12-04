Чергова атака "Шахедами": хронологія 649 дня війни

4 грудня 2023, 06:20
Читать новость на русском

Ворог не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стримують наступ окупантів.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо військової допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу. 

Дивіться також Прокурори розслідуватимуть розстріл бійців ЗСУ, ворог атакував дронами: хронологія 648 дня війни

 

01:13, 04 грудня

Росія атакувала "Шахедами"

Росія запустила по Україні "Шахеди". Влада повідомляла, що ППО працювало у Хмельницькій області. Також наші військові збивали дрони на Харківщині,  Дніпропетровщині, Миколаївщині. 

01:06, 04 грудня

У телеграмі з'явилися фейкові акаунти міністра оборони Рустема Умєрова. Ім'я глави Міноборони використовують, щоб збирати інформацію від громадян України.

00:01, 04 грудня

Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС

Іноземна преса написала, що Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні.

Журналісти отримали документи, які про це свідчать. Мовиться про, ймовірно, 20 мільярдів євро. Адже Німеччина хоче, щоб прямі поставки також враховувалися як пожертва у структуру.

Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну,
– йдеться у документі.

Автор: Діана Квасневська