Чергова атака "Шахедами": хронологія 649 дня війни

00:01, 04 грудня

Іноземна преса написала, що Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні.

Журналісти отримали документи, які про це свідчать. Мовиться про, ймовірно, 20 мільярдів євро. Адже Німеччина хоче, щоб прямі поставки також враховувалися як пожертва у структуру.

Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну,

– йдеться у документі.