Україна діятиме всередині Росії, Кремль змінює тактику атак: хронологія 698 дня великої війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте наша держава вже майже два роки потужно протистоїть ворогу в повномасштабній війні. Наші військові та цивільні всіляко доводять, що росіянам нічого не вдасться.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що відбувається з допомогою Україні – читайте в тексті 24 Каналу.

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