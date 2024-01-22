Україна діятиме всередині Росії, Кремль змінює тактику атак: хронологія 698 дня великої війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте наша держава вже майже два роки потужно протистоїть ворогу в повномасштабній війні. Наші військові та цивільні всіляко доводять, що росіянам нічого не вдасться.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що відбувається з допомогою Україні – читайте в тексті 24 Каналу.
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Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що Росія змінюватиме тактику ударів, зважаючи на підсилення протиповітряної оборони України. Зокрема, тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети та балістику. Вороги використовують комбіновану систему ударів по певних регіонах, що створює навантаження на нашу ППО, проте вона активно дає відсіч ворожій зброї. До речі, точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби. Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна надалі діятиме глибоко всередині Росії, щоб саботувати військову машину Владіміра Путіна. У Білорусі вирішили внести зміни до воєнної доктрини. Мінськ зберіг положення про те, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Білорусь.
Як Росія змінює тактику обстрілів
Україна продовжить діяти глибоко всередині Росії
Білорусь внесла зміни до воєнної доктрини
Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що Росія змінюватиме тактику ударів, зважаючи на підсилення протиповітряної оборони України.
Зокрема, тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети та балістику. Вороги використовують комбіновану систему ударів по певних регіонах, що створює навантаження на нашу ППО, проте вона активно дає відсіч ворожій зброї.
До речі, точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.
Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна надалі діятиме глибоко всередині Росії, щоб саботувати військову машину Владіміра Путіна.
У Білорусі вирішили внести зміни до воєнної доктрини. Мінськ зберіг положення про те, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Білорусь.