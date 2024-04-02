Росія атакувала Дніпро "Шахедами": хронологія 769 дня війни
Росія продовжує тримати свої війська в Україні, проте ЗСУ протистоять ворогу. Наші військові стримують навалу росіян.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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У розвідці заявили, що є ймовірність протестів у Росії. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав, що жінки російських військовослужбовців, котрі воюють на Лиманському та Куп'янському напрямку, йдуть до прокуратури, пишуть скарги на те, що немає зарплати, відсутні ротації та відпустки. Цей потенціал (протестів – 24 Канал) є. Але він наверх ще не вийшов. Але я не виключаю, що "чорний лебідь", він завжди є. Він прилітає та прилетить до Росії саме в той момент, коли його не чекають, Російські окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті лунали вибухи. Повітряна загроза через атаку дронами лунала також у Херсонській і Дніпропетровській областях.
У ГУР сказали, чи є можливість протестів у Росії
– зауважив Скібіцький.
Росія атакувала Дніпро
У розвідці заявили, що є ймовірність протестів у Росії. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав, що жінки російських військовослужбовців, котрі воюють на Лиманському та Куп'янському напрямку, йдуть до прокуратури, пишуть скарги на те, що немає зарплати, відсутні ротації та відпустки.
Цей потенціал (протестів – 24 Канал) є. Але він наверх ще не вийшов. Але я не виключаю, що "чорний лебідь", він завжди є. Він прилітає та прилетить до Росії саме в той момент, коли його не чекають,
Російські окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті лунали вибухи.
Повітряна загроза через атаку дронами лунала також у Херсонській і Дніпропетровській областях.