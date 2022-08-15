Вбивчі санкції, заклик до путіна та завершення війни: інтерв'ю з австралійським сенатором

Сенатор від штату Вікторія, що в Австралії, Девід Ван відвідав Україну та вкотре заявив про підтримку нашої держави. За чітку позицію посадовця внесли до "чорного списку" та заборонили йому в'їзд до росії, однак переконання політика це не змінило.

Про те, яку військову допомогу Австралія надає Україні, які санкції були запроваджені проти країни-агресорки та що потрібно зробити світу, щоб зупинити путіна – читайте в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу.

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"Поза межами НАТО, одна з найбільших донорських допомог – це якраз від Австралії"

Війна в Україні триває вже майже 6 місяців. На початку повномасштабного нападу росії вся увага світу була прикута до подій у нас в країні. Однак з часом інтерес послабився, люди повернулися до своїх звичних справ. Чи слідкують, цікавляться зараз австралійці за війною в Україні?

Я – керівник групи дружби Україна – Австралія в парламенті. Якраз мета візиту переслідує дві цілі. Перша – це показати українській владі та суспільству, що світ тримає у фокусі цю подію, що австралійцям ця ситуація небайдужа.

Друга ціль полягає в тому, щоб повернувшись назад, розповісти уряду Австралії, чому ми повинні далі надавати допомогу, надавати посилену підтримку, чому це важливо для Австралії – надалі бути однією з тих, хто підтримує Україну.

Сенатор Девід Ван від штату Вікторія з Австралії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Яку військову допомогу Австралія надає Україні? Як думаєте, чи може вона бути більшою? (ще у квітні Україна отримала 20 австралійських бронетранспортерів Bushmaster й військову допомогу на загальну суму понад 20 мільйонів доларів. Потім знову були санкції, мільйони доларів допомоги).

На даний момент, уряд Австралії вже надав Україні 16 чи більше військових машин Bushmaster. Це бронетранспортери з посиленим озброєнням для перевезення солдатів. Також наша країна передала 28 бронетранспортерів М113. Це старіша версія військових машин, але вона дуже добре себе рекомендує якраз в тилових операціях. Тобто, коли вони розташовані позаду Bushmaster, які вважаються одними з найсучасніших.

Також Австралія надає дрони. Сьогодні я приїхав не один, а разом з керівником поважної та великої австралійської військової корпорації, яка якраз виробляє безпілотники. Вони вже передаються та використовуються для знищення ворожих танків і піхоти. Тобто те, що вважається важким озброєнням.

"Одна з найбільших донорських допомог – це якраз від Австралії" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В Україну вже передано 68 дронів маленьких розмірів. Вони діють на відстані 15 кілометрів. Та виконують одноразову місію, наприклад, знищують танк, але більше вже не повертаються на базу. Також було надано п'ять одиниць безпілотників більших розмірів. Вони можуть використовуватися багаторазового та виконувати свою місію на відстані до 70 кілометрів. Потім можуть повернутися назад на станцію, перезаряджатися та продовжити виконувати бойові завдання.

До прикладу Javelin, які ми активно використовуємо проти танків, мають оперативну здатність до двох кілометрів. А, наприклад, дрони, які постачає Україні австралійська сторона, до 50 кілометрів. Тобто, це значно збільшує можливості української армії по знищенню ворожої техніки.

Якщо ви не знаєте, де розташовані ворожі танки, то на висоті від 1,5 до 3 кілометрів ви запускаєте дрони і вони здійснюють розвідку місцевості. Також було надано 399 мільйонів австралійських доларів на бронежилети та медичні аптечки для Збройних Сил України. Поза межами НАТО, одна з найбільших донорських допомог – це якраз від Австралії.

Безпрецедентні санкції

Австралія активно запроваджує санкції проти росії та її чиновників. Чи достатньо цих санкцій? І чи готуються нові, ще потужніші? Особливо проти російських компаній.

Станом на зараз австралійський уряд, мабуть, ввів найважчі та найбільшу кількість санкцій проти рф. Більше навіть, мабуть, ніж Сполучені Штати та Європейський Союз. Було введено персональні санкції проти 827 чиновників та бізнесменів росії. Персонально проти президента рф й також проти членів Ради нацбезпеки росії, яка прийняла рішення про вторгнення в Україну.

Також були введені санкції проти 62 російських компаній. Майже щомісяця вводиться додатковий, оновлений санкційний список. На сайті Міністерства закордонних справ Австралії наведений повний обсяг санкцій проти енергетичної галузі, фінансового сектора росії, проти всіх їхніх стратегічних галузей, бізнесу, проти ключових осіб у бізнесі та політиці.

Австралія ввела персональні санкції проти 827 чиновників та бізнесменів росії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Проти нафти та газу не ввели санкції, тому що Австралія не імпортує ці види продукції. Тому, на даний момент, уже австралійським урядом введено найбільші безпрецедентні за масштабами санкції проти російської економіки та російського політичного режиму.

Також введено заборону на експорт до росії всіх видів запчастин, які можуть бути використані при виготовленні озброєння, наприклад, ракет чи танків у перші дні війни.

Чи можуть санкції мати вирішальну роль, щоб війна нарешті припинилася? Які ще обмеження варто запровадити проти росії та режиму путіна?

Я не впевнений, що санкції, введені світом проти режиму путіна, можуть на коротку перспективу зупинити війну, але вони значно можуть послабити росію в її спробах продовжити агресію щодо України.

На мою думку, деякі європейські країни, наприклад, Німеччина та Франція, могли зробити значно більше щодо введення санкцій, а також щодо припинення режиму путіна вести війну в Україні.

Від Європейського Союзу можна було б очікувати більших дій щодо припинення купівлі нафти та газу від рф, а також введення повноцінних санкцій проти фінансових інституцій росії.

До прикладу, у Німеччині сотні танків першого покоління "Леопард", які наразі перебувають на консервації, а могли б бути відправлені на підтримку українських Збройних Сил для протистояння агресії. Вони вже давно їх не використовують, але мають сотні та могли б прислати на оборону України.

Франція, можливо, не виготовляє стільки танків, але що стосується летальних засобів, наприклад, літаків, артилерії, засобів зв'язку, то це Франція могла би постачати в Україну. Вони бояться залишитися без газу, особливо Німеччина, у меншій мірі – Франція. Я сподіваюся, що це не пов'язано з тим, що вони не думають про Україну.

"Німеччина та Франція, могли зробити значно більше щодо введення санкцій" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Нещодавно делегація з Австралії на чолі з прем'єром побувала у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Чи вплинуло це якось на позицію Вашої країни? Чому цей візит важливий?

У травні були вибори і до влади прийшов новий уряд. До цього при владі була ліберальна партія, яку я представляю. За час перебування при владі моєї партії до травня, було надано 275 мільйонів австралійських доларів.

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Новий прем'єр і нова влада, яка перемогла на виборах, підтримували Україну і до того, як очолили урядУ липні, був візит прем'єр-міністра, під час якого було оголошено про нову фінансову допомогу Україні на суму 100 мільйонів автралійських доларів. Мабуть, цього все ще недостатньо.

І мій візит також націлений на те, щоб зустрівшись з представниками державних органів, Міністерством оборони, Верховною Радою, Міністерством закордонних справ, донести позицію про те, що ще потрібно робити для підтримки України.

Як ви вважаєте, що допомогло б Україні перемогти у цій кривавій війні?

Для початку потрібно більше бойових літаків, танків, більше артилерії та снарядів, дронів, більше ракет, які можна запускати на дальню відстань і засоби ППО. А також фінансову допомогу від країн та міжнародних організацій на підтримку бюджету, щоб Україна змогла зберегти економіку і далі вести війну. Також це потребує великих коштів згодом на відновлення країни.

"Потрібно більше бойових літаків, бойових танків, більше артилерії та снарядів..." / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"путін розуміє тільки мову сили"

Зараз Україна закликає західні країни та весь світ визнати росію державою-спонсором тероризму. Чи готова підтримати таке рішення Австралія?

За останнє десятиліття Австралія визнавала спонсорами тероризму такі країни як Ірак, Лівію, Сирію, Афганістан і так далі. Це прерогатива уряду. На мою особисту думку, таке рішення, крім зневаги, не принесе матеріальних втрат для росії. Санкції, що приймаються також за затвердженням парламенту, дають більший результат. Наразі дискусії в парламенті чи уряді про це не ведеться. Можливо, тому що ця дискусія тільки почалася.

Визнання країни терористом автоматично забороняє громадянам цієї країни в'їзд в Австралію за нашим законодавством. З моральної точки зору я повністю підтримую це. Але щодо міжнародного права, чи дасть це щось, – важко відповісти. На даний момент санкції виглядають найбільш дієвими, якщо їх використовувати в повній мірі та правильно застосовувати.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський виступав перед студентами австралійських вузів онлайн. У його виступі чітко були поставлені акценти, що якщо він (путін – 24 канал) боїться втратити обличчя, то чи здійснював би він такі звірства, які мали місце в Бучі, Ірпені та інших містах України. Меседж був зрозумілим, що путін може зрозуміти тільки мову сили. Тому найбільш адекватна опція – це підтримка України, надання озброєнь та інших ресурсів.

Також ми підтримуємо думку щодо того, щоб міжнародні організації проінспектували чи взяли під контроль ситуацію на атомних електростанціях.

"На даний момент, санкції виглядають найбільш дієвими..." / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Російська армія велика за кількістю, але українська армія довела свою ефективність"

Президент України Володимир Зеленський закликав світ закритися від росіян. Чи готова Австралія це зробити?

Прерогатива таких заборон належить виконавчій владі, тобто Уряду. Цей візит якраз дозволяє зібрати можливу інформацію, що ще було б корисно Україні. Після повернення я поставлю питання перед Міністерством закордонних справ Австралії про таку можливість.

путін дуже добре володіє методами дезінформації, але погано веде війну. російська армія велика за кількістю, але українська армія довела свою ефективність і професіоналізм. Україна реально може перемогти в цій війні, якщо отримувала б належну кількість озброєння.

Яка, на вашу думку, справжня причина нападу росії на Україну?

Я переконаний, що це імперіалістичні прагнення путіна. Якщо світ дозволить Україні програти, то я боюся за майбутню долю Молдови та країн Балтії.

Тобто, ви думаєте, що путін не зупиниться на Україні?

Ні, не зупинитися, піде далі. Немає сумнівів, що він не зупиниться на Україні, якщо йому дозволять тут перемогти.

Уявіть, що зараз перед вами стоїть путін. Що б ви йому сказали?

Ти не можеш перемогти, зупинись.

"Путін дуже добре володіє методами дезінформації, але погано веде війну" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Епітети про "другу армію" у світі не відповідають дійсності"

Як ви думаєте, коли закінчиться ця війна та як це станеться?

По факту у нас наразі є така ситуація, що росіяни дуже активно втрачають людей і техніку. У них є проблеми з постачанням в Херсоні, після того як Україна атакувала їхню інфраструктуру. При наявній підтримці в танках, артилерії, озброєнні в України є всі реальні шанси відбити і вигнати їх з Херсона, Луганської та Донецької областей і Криму.

На мою думку, (росіяни – 24 канал) – це велика, але не якісна, тобто не професійна армія. Всі ці епітети про "другу армію" у світі не відповідають дійсності. Ми бачимо, що українські хлопці – значно професійніші. Всі перечислені речі – втрата техніки, втрата людей – не хороші ознаки для російської армії. Це говорить про те, що при належній підтримці зі сторони Заходу є цілком реальні шанси повернути всі захоплені території.

"Ми бачимо, що українські хлопці значно професійніші" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як ця війна вплинула на весь світ, зокрема, на Австралію?

За останні пів року, коли почалася війна, світ дуже сильно змінився драматично. Наприклад, нестача палива, енергоресурсів, продуктів харчування. Дуже добре, що вдалося розпочати транспортування зерна з України, що однозначно дозволить уникнути голоду в світі.

Як приклад, ситуація на Шрі-Ланці, де у зв'язку з тим, що уряд не зміг нагодувати населення, почалася турбулентність, почалися масові протести. І дуже добре, що вдалося відновили експорт зерна, тому що повторення ситуації в інших країнах, як у Шрі-Ланці загрожує нестабільністю.

Яким ви бачите майбутнє України? А росії?

Щодо росії, то ми вже бачимо, що це країна, яка не відбулась. Нападом на Україну вони хотіли посилити свою державність, але так не сталося, і росія далі продовжує її втрачати.

Якщо ми беремо до уваги санкції та відповідно до географічних розмірів їх дуже слабку економіку, то рф не може продовжувати в подальшому на перспективу такі агресивні дії, які вона вчиняє зараз. Тому ми будемо бачити і далі внутрішню слабкість в цій країні.

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Якщо ми говоримо про Україну, то за умов подальшого відновлення цієї держави, створення робочих місць, я бачу, що це має відбуватися в рамках ЄС та НАТО. Після всього, що відбулося, неможливо, щоб Україна не розвивалася в сім'ї європейських інституцій, Європейського Союзу, а також НАТО, які повинні були б активніше вкластися у відновлення економіки країни після війни.

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