Ворог просувається на фронті, росіяни атакували Україну дронами: хронологія 1008 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1008 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.
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Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури. Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці. За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках. Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому, В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО. В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
У Києві падіння уламків після атаки "Шахедів"
Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку
– йдеться у повідомленні.
Росіяни атакували столицю дронами
– йдеться у повідомленні.
Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці.
За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.
Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,
В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,