Ворог просувається на фронті, росіяни атакували Україну дронами: хронологія 1008 дня війни

02:20, 27 листопада

За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,

– йдеться у повідомленні.