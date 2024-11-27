Ворог просувається на фронті, росіяни атакували Україну дронами: хронологія 1008 дня війни

27 листопада 2024, 06:16
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Автор: Маргарита Волошина

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1008 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.

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04:36, 27 листопада

У Києві падіння уламків після атаки "Шахедів"

Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці.

02:20, 27 листопада

Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку

За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,
– йдеться у повідомленні.

01:50, 27 листопада

Росіяни атакували столицю дронами

В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– йдеться у повідомленні.