Зустріч глав МЗС ЄС у Києві, Росія атакувала Південь: хронологія 586 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Зокрема, наші військові потужно знищують окупантів та відвойовують захоплені землі.
Яка ситуація у дипломатичній сфері, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Нічна атака "Шахедами" й ракетами, День захисників і захисниць України: хронологія 585 дня війни
У мережі з'явився заповіт ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, у якому мовиться, що все своє майно він залишив синові Павлу Пригожину. Дружині ж нічого не дісталося, адже Пригожин переписав на неї частину майна під час розставання. У Ростові загорівся склад з військовою формою для окупантів. За попередньою інформацією, його підпалили. Співробітники СБУ та НАБУ викрили на хабарі: За інформацією "Опендатабот", мовиться про Олександра Журбу. Слідчі встановили, що затримані вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Зокрема, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Мер та директор департаменту інфраструктури вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень, погрожуючи штучними перешкодами у веденні бізнесу, якщо ті не платитимуть. У традиційному вечірньому зверненні президент подякував захисникам за мужність, а партнерам – за підтримку. Багато уваги глава держави приділив виїзному засіданню Ради у закордонних справах Євросоюзу. Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Він висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС. Україна матиме підтримку обох партій у Конгресі. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо путін думає, що можна протриматися більше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється. І тому скоро ми оголошуємо про ще один пакет допомоги, Чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС відбудеться в грудні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль за підсумками зустрічі з високим представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем. Нагадаємо, що це вже буде дев'яте засідання у такому форматі. Воно покликане відстежувати прогрес у втіленні Угоди про асоціацію. Норвегія оголосила, що приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який блок запровадив у червні. Так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв анонсував тренування з "громадянської оборони" у місті. Він заявив, що вони пройдуть 3 жовтня з 06:00 до 17:00. Губернатор підкреслив, що навчання потрібні для того, аби керівників цивільної оборони "змогли захистити населення в умовах швидкозмінної обстановки з урахуванням сучасних ризиків надзвичайних ситуацій". Сили оборони України за минулий тиждень знищили: Протягом доби росіяни 13 разів обстріляли Сумщину. В області лунало 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Шалигинська громади. Ворог бив з міноментів та артилерії, пускав ракети з гелікоптера. О 21: 32 у Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він може містити до 8 "Калібрів". Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли: У Міністерстві оборони Данії заявили про виділення понад 13 мільйонів євро на спільне європейське замовлення артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України під егідою Європейського оборонного агентства (EDA). Боєприпаси мають бути доставлені Україні у 2024 році. Нові санкції Британії проти Росії набули чинності 2 жовтя. Вони забороняють надавати юридичні послуги фізичним та юридичним особам з Росії. США незабаром оголосить про черговий пакет допомоги Україні, — прес-секретарка Білого дому. На зустрічі з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ Жозепом Боррелем президент Зеленський наголосив, що Україна розраховує на позитивне рішення Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС. Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 2 жовтня 2023 року окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах. Внаслідок атаки на сільгосппідприємство у с. Новоукраїнка Вуглугірської ТГ, зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Також війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по селу Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею. Сьогодні армія Росії атакувала склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок цього було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2. Компанія, що займається ремонтом, зазначила, що тепер триває ремонт іншої техніки. Президент Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з боку країн-членів і шукати шляхи підтримки українських фермерів, Він також подякував ЄС за підготовку довгострокової програми фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. У Повітряних силах повідомили про знищення двох ворожих безпілотників на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом, СБУ викрила топ-менеджерку "роснафти". Жінка пише книги та пісні, в яких вихваляє Путіна та заперечує існування України. Йдеться про колаборантку Тетяну Грабович. До 2014 року вона мешкала у Вінниці і працювала на екснардепа – "регіонал" Сергія Ківалова. Потім жінка переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до "роснафти". У своєму профілі в Інстаграм з мільйоном підписників вона заперечує існування України та вітає окуповані території з окупацією. У грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій бреше про відсутність української державності. Грабович повідомили про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: За словами Зеленського, вже 20 країн ЄС приєдналися до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Глава держави заявив, що очікує на аналогічний крок від решти семи членів. Президент Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу, яке відбулося в Києві. Глава держави наголосив на потребі здійснювати постійні "нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції". Йдеться про військову підтримку України, залучення світових лідерів до Формули миру, приєднання ще семи держав європейської спільноти до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО, розширення санкцій проти Росії, цьогорічні переговори щодо членства України в ЄС тощо. Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти в цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна, Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві заявив, що його країна допоможе відновити собор в Одесі, зруйнований внаслідок російського ракетного удару. Його відновлюватимуть найкращі італійські архітектори. Окупанти кілька разів обстріляли Куп'янськ. Одне із влучань, за попередніми даними, було зроблене керованою авіабомбою. Як мінімум 7 житлових будинків пошкоджені, знищені цивільні автомобілі. Під час повторного удару постраждала жінка, її довелося госпіталізувати. У Повітряних силах заявили, що Росія зменшила кількість ракетних обстрілів України. Водночас там попередили про намір ворога збільшити атаки дронами-камікадзе. 2 жовтня вранці окупанти кілька разів обстріляли Херсон. У місцевій владі повідомили про чотирьох поранених. Згодом стало відомо, що під ворожий вогонь потрапило авто з патрульними. Один із них помер у лікарні. Чоловік отримав смертельні поранення, намагаючись врятувати цивільного. Жодна польська компанія не прибула на міжнародну зустріч оборонного альянсу в Києві, хоча Україна одними з перших запрошувала поляків, заявив посол України у Варшаві Василь Зварич. За тиждень "Армія дронів" змогла знищити 69 ворожих гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання. У Повітряних силах розповіли, що наше ППО потрібно підсилити ЗРК Gepard. Також Україні знадобляться ракети до систем Nasams, IRIS-T, Patriot, які є в Україні. Зокрема, це потрібно, якщо Росія буде інтенсивніше атакувати нашу державу ракетами та дронами. У ДБР прокоментували вибухи на складах в Україні у 2015 році та Чехії у 2014 році. Речниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, що серед підозрюваних є також ті, хто максимально наближений до Путіна. За її словами у кримінальному провадженні підозри оголошені військовослужбовцям армії Росії та колаборантам з України, які ще у 2014 році перебігли на бік ворога, долучилися до терористичних організацій на Донбасі. У Києві вперше в історії скликали зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Глава українського МЗС подякував Європейському Союзу та Жозепу Боррелю за непохитну підтримку України. Дмитро Кулеба прокоментував результати парламентських виборів в Словаччині, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD. За його словами, зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки, Росія вранці 2 жовтня атакувала Херсонську область. Окупанти пошкодили житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги. На жаль, поранена ціла родина, там дві сестрички 12 та 13 років госпіталізовані. У Золотій Балці поранень зазнала 59-річна жінка. Американський мільярдер та засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск знову пробив дно - він опублікував мем про президента України Володимира Зеленського та висміяв факт, що Київ потребує фінансової допомоги у боротьбі проти російських окупантів. Вранці Росія випустила по Харківській області щонайменше 5 ракет С-300. Вибухи лунали в Харків та регіоні. За словами глави ОВА, люди вціліли. Повітряні сили ЗСУ назвали мету нічної атаки росіян. За словами Юрія Ігната, Кремль хоче розвідати позиції нашої ППО. Росія вранці запустила дрони у Херсонському напрямку. Там пролунав вибух. Згодом була загроза застосування балістичного озброєння у Харківській області. За даними журналістів, у Харкові було щонайменше 5 вибухів. Глава Харківської ОВА підтвердив дані про вибухи, проте не розповів детальної інформації. Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що вагнерівці можуть стати серйозною загрозою, адже можуть перейти в підпорядкування росгвардії чи міноборони ворога. Ба більше, ПВК "Вагнера" може очолити син загиблого Євгенія Пригожина. Однак, Павло Пригожин не є самостійним, а під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна. Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським мо і що група "Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та чинні стандартні принципи роботи, Наші військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу на фронті відбулось 38 бойових зіткнень. Росія марно намагається повернути позиції на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Наталія Гуменюк розповіла, що вночі проти 2 жовтня російські окупанти застосували по Півдню дронові ударні атаки та тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по Херсонській області. За ніч ворог випустив по регіону 18 КАБів, також атакував дронами. Проте ця атака була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони. Кабмін попередив, що Росія далі планує атакувати об'єкти енергетичної системи. Саме тому уряд визначив категорії громадян, яким першим відновлюватимуть світло у разі пошкоджень. Зокрема, у випадку вимкнення світла першочергово його відновлюватимуть: Аналітики Американського Інституту вивчення війни заявили, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна та динамічна. Адже у тому районі окупанти проводять тактичні контратаки. Окрім того, ситуація нестабільна через перехід тактично важливих польових укріплень від наших військових до ворога і назад. Видання CNN написало, що ЗСУ моритимуть голодом і розтягуватимуть оборону окупантів, а негода не завадить наступу. За даними журналістів, ЗСУ застосовують проти росіян комбіновані удари. Окрім того, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив: "Погода може бути серйозною перешкодою під час наступу. Але враховуючи, як ми просуваємося вперед – а ми переважно просуваємося без використання техніки – я не думаю, що це сильно вплине на цей етап контрнаступу". У російському Тобольську ввечері 1 жовтня сталася сильна пожежа. Там спалахнула багатоповерхівка. Відомо про 3 постраждалих. Попередньо відомо, що міг вибухнути побутовий газ. Міністерство культури витратило на англомовне видання The Gaze понад 60 мільйонів гривень. Проте ЗМІ майже ніхто не читає. Розслідувачі зазначили, що необхідність і ефективність таких витрат є, м’яко кажучи, сумнівною. Особливо в умовах війни, яку веде Україна.
Пригожин заповів практично все майно сину
Мера Сум затримали на хабарі
Зеленський звернувся до українців
– наголосила Жан-П’єр.
У Севастополі пройдуть тренування з "громадянської оборони"
Сили оборони попередили про високий рівень ракетної небезпеки
Данія виділить понад 13 мільйонів євро на боєприпаси для України
У Британії заборонили надавати юридичні послуги росіянам
– повідомив глава держави.
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві
— зазначив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
– заявив Зеленський.
Рекордна робота "Армії дронів"
Як Україні потрібно підсилити ППО
Кого підозрюють у вибухах на складах в Україні і Чехії
Зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Києві
Як вибори у Словаччині вплинуть на підтримку України
– заявив міністр.
Обстріл Херсонщини
Скільки дронів випустила Росія по Україні у вересні
Маск знову пробив дно дописом
Росія обстріляла Харківщину
Вибухи в Херсоні та Харкові
Вагнерівці можуть стати серйозною загрозою
– мовиться у зведенні.
Яка ситуація на фронті
Росія атакувала Південь України
Яким людям першим включатимуть світло у випадку блекауту
ISW пояснили ситуацію на південь від Роботиного
Пожежа в російському Тобольську
Мінкульт фінансує англомовне ЗМІ The Gaze, яке не читають
У мережі з'явився заповіт ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, у якому мовиться, що все своє майно він залишив синові Павлу Пригожину.
Дружині ж нічого не дісталося, адже Пригожин переписав на неї частину майна під час розставання.
У Ростові загорівся склад з військовою формою для окупантів. За попередньою інформацією, його підпалили.
Співробітники СБУ та НАБУ викрили на хабарі:
За інформацією "Опендатабот", мовиться про Олександра Журбу.
Слідчі встановили, що затримані вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Зокрема, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття.
Мер та директор департаменту інфраструктури вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень, погрожуючи штучними перешкодами у веденні бізнесу, якщо ті не платитимуть.
У традиційному вечірньому зверненні президент подякував захисникам за мужність, а партнерам – за підтримку. Багато уваги глава держави приділив виїзному засіданню Ради у закордонних справах Євросоюзу.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео
Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.
Він висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.
Україна матиме підтримку обох партій у Конгресі. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо путін думає, що можна протриматися більше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється. І тому скоро ми оголошуємо про ще один пакет допомоги,
Чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС відбудеться в грудні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль за підсумками зустрічі з високим представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем.
Нагадаємо, що це вже буде дев'яте засідання у такому форматі. Воно покликане відстежувати прогрес у втіленні Угоди про асоціацію.
Норвегія оголосила, що приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який блок запровадив у червні.
Так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв анонсував тренування з "громадянської оборони" у місті. Він заявив, що вони пройдуть 3 жовтня з 06:00 до 17:00. Губернатор підкреслив, що навчання потрібні для того, аби керівників цивільної оборони "змогли захистити населення в умовах швидкозмінної обстановки з урахуванням сучасних ризиків надзвичайних ситуацій".
Сили оборони України за минулий тиждень знищили:
Протягом доби росіяни 13 разів обстріляли Сумщину. В області лунало 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Шалигинська громади. Ворог бив з міноментів та артилерії, пускав ракети з гелікоптера.
О 21: 32 у Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він може містити до 8 "Калібрів".
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли:
У Міністерстві оборони Данії заявили про виділення понад 13 мільйонів євро на спільне європейське замовлення артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України під егідою Європейського оборонного агентства (EDA). Боєприпаси мають бути доставлені Україні у 2024 році.
Нові санкції Британії проти Росії набули чинності 2 жовтя. Вони забороняють надавати юридичні послуги фізичним та юридичним особам з Росії.
США незабаром оголосить про черговий пакет допомоги Україні, — прес-секретарка Білого дому.
На зустрічі з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ Жозепом Боррелем президент Зеленський наголосив, що Україна розраховує на позитивне рішення Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 2 жовтня 2023 року окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах.
Внаслідок атаки на сільгосппідприємство у с. Новоукраїнка Вуглугірської ТГ, зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Також війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по селу Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.
Сьогодні армія Росії атакувала склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині.
Внаслідок цього було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.
Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2.
Компанія, що займається ремонтом, зазначила, що тепер триває ремонт іншої техніки.
Президент Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з боку країн-членів і шукати шляхи підтримки українських фермерів,
Він також подякував ЄС за підготовку довгострокової програми фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.
У Повітряних силах повідомили про знищення двох ворожих безпілотників на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом,
СБУ викрила топ-менеджерку "роснафти". Жінка пише книги та пісні, в яких вихваляє Путіна та заперечує існування України. Йдеться про колаборантку Тетяну Грабович. До 2014 року вона мешкала у Вінниці і працювала на екснардепа – "регіонал" Сергія Ківалова. Потім жінка переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до "роснафти".
У своєму профілі в Інстаграм з мільйоном підписників вона заперечує існування України та вітає окуповані території з окупацією.
У грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій бреше про відсутність української державності.
Грабович повідомили про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
За словами Зеленського, вже 20 країн ЄС приєдналися до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Глава держави заявив, що очікує на аналогічний крок від решти семи членів.
Президент Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу, яке відбулося в Києві.
Глава держави наголосив на потребі здійснювати постійні "нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції".
Йдеться про військову підтримку України, залучення світових лідерів до Формули миру, приєднання ще семи держав європейської спільноти до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО, розширення санкцій проти Росії, цьогорічні переговори щодо членства України в ЄС тощо.
Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти в цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна,
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві заявив, що його країна допоможе відновити собор в Одесі, зруйнований внаслідок російського ракетного удару. Його відновлюватимуть найкращі італійські архітектори.
Окупанти кілька разів обстріляли Куп'янськ. Одне із влучань, за попередніми даними, було зроблене керованою авіабомбою.
Як мінімум 7 житлових будинків пошкоджені, знищені цивільні автомобілі. Під час повторного удару постраждала жінка, її довелося госпіталізувати.
У Повітряних силах заявили, що Росія зменшила кількість ракетних обстрілів України. Водночас там попередили про намір ворога збільшити атаки дронами-камікадзе.
2 жовтня вранці окупанти кілька разів обстріляли Херсон. У місцевій владі повідомили про чотирьох поранених. Згодом стало відомо, що під ворожий вогонь потрапило авто з патрульними. Один із них помер у лікарні. Чоловік отримав смертельні поранення, намагаючись врятувати цивільного.
Жодна польська компанія не прибула на міжнародну зустріч оборонного альянсу в Києві, хоча Україна одними з перших запрошувала поляків, заявив посол України у Варшаві Василь Зварич.
За тиждень "Армія дронів" змогла знищити 69 ворожих гармат і 17 самохідних артилерійських установок.
Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання.
У Повітряних силах розповіли, що наше ППО потрібно підсилити ЗРК Gepard. Також Україні знадобляться ракети до систем Nasams, IRIS-T, Patriot, які є в Україні. Зокрема, це потрібно, якщо Росія буде інтенсивніше атакувати нашу державу ракетами та дронами.
У ДБР прокоментували вибухи на складах в Україні у 2015 році та Чехії у 2014 році. Речниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, що серед підозрюваних є також ті, хто максимально наближений до Путіна.
За її словами у кримінальному провадженні підозри оголошені військовослужбовцям армії Росії та колаборантам з України, які ще у 2014 році перебігли на бік ворога, долучилися до терористичних організацій на Донбасі.
У Києві вперше в історії скликали зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Глава українського МЗС подякував Європейському Союзу та Жозепу Боррелю за непохитну підтримку України.
Дмитро Кулеба прокоментував результати парламентських виборів в Словаччині, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD. За його словами, зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини.
Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки,
Росія вранці 2 жовтня атакувала Херсонську область. Окупанти пошкодили житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.
На жаль, поранена ціла родина, там дві сестрички 12 та 13 років госпіталізовані. У Золотій Балці поранень зазнала 59-річна жінка.
Американський мільярдер та засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск знову пробив дно - він опублікував мем про президента України Володимира Зеленського та висміяв факт, що Київ потребує фінансової допомоги у боротьбі проти російських окупантів.
Вранці Росія випустила по Харківській області щонайменше 5 ракет С-300. Вибухи лунали в Харків та регіоні. За словами глави ОВА, люди вціліли.
Повітряні сили ЗСУ назвали мету нічної атаки росіян. За словами Юрія Ігната, Кремль хоче розвідати позиції нашої ППО.
Росія вранці запустила дрони у Херсонському напрямку. Там пролунав вибух. Згодом була загроза застосування балістичного озброєння у Харківській області.
За даними журналістів, у Харкові було щонайменше 5 вибухів. Глава Харківської ОВА підтвердив дані про вибухи, проте не розповів детальної інформації.
Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що вагнерівці можуть стати серйозною загрозою, адже можуть перейти в підпорядкування росгвардії чи міноборони ворога.
Ба більше, ПВК "Вагнера" може очолити син загиблого Євгенія Пригожина. Однак, Павло Пригожин не є самостійним, а під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.
Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським мо і що група "Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та чинні стандартні принципи роботи,
Наші військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.
Росія марно намагається повернути позиції на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.
Наталія Гуменюк розповіла, що вночі проти 2 жовтня російські окупанти застосували по Півдню дронові ударні атаки та тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по Херсонській області.
За ніч ворог випустив по регіону 18 КАБів, також атакував дронами. Проте ця атака була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони.
Кабмін попередив, що Росія далі планує атакувати об'єкти енергетичної системи. Саме тому уряд визначив категорії громадян, яким першим відновлюватимуть світло у разі пошкоджень. Зокрема, у випадку вимкнення світла першочергово його відновлюватимуть:
Аналітики Американського Інституту вивчення війни заявили, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна та динамічна. Адже у тому районі окупанти проводять тактичні контратаки. Окрім того, ситуація нестабільна через перехід тактично важливих польових укріплень від наших військових до ворога і назад.
Видання CNN написало, що ЗСУ моритимуть голодом і розтягуватимуть оборону окупантів, а негода не завадить наступу. За даними журналістів, ЗСУ застосовують проти росіян комбіновані удари.
Окрім того, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив: "Погода може бути серйозною перешкодою під час наступу. Але враховуючи, як ми просуваємося вперед – а ми переважно просуваємося без використання техніки – я не думаю, що це сильно вплине на цей етап контрнаступу".
У російському Тобольську ввечері 1 жовтня сталася сильна пожежа. Там спалахнула багатоповерхівка. Відомо про 3 постраждалих. Попередньо відомо, що міг вибухнути побутовий газ.
Міністерство культури витратило на англомовне видання The Gaze понад 60 мільйонів гривень. Проте ЗМІ майже ніхто не читає.
Розслідувачі зазначили, що необхідність і ефективність таких витрат є, м’яко кажучи, сумнівною. Особливо в умовах війни, яку веде Україна.