Зустріч глав МЗС ЄС у Києві, Росія атакувала Південь: хронологія 586 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Зокрема, наші військові потужно знищують окупантів та відвойовують захоплені землі.

Яка ситуація у дипломатичній сфері, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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